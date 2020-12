Poruba se tak z druhé příčky propadla na čtvrtou. Hosté se sice trefou Voráčka ujali vedení, ale Třebíč ještě v první třetině skóre otočila góly Ferdy a Šťovíčka. Po polovině utkání náskok domácích navýšil Bittner a v závěru ho potvrdil znovu Ferda.

„My jsme samozřejmě zklamaní. Chtěli jsme to už konečně zlomit, ale nepodařilo se. Tlak jsme měli jenom prvních patnáct minut a to ještě platonický, bez střelby. A na to se bohužel nevyhrává. Třebíč se štěstím skóre otočila a výsledek si pak zkušeně udržela. Zejména svou poctivou hrou dozadu. Vyhrála dnes zaslouženě,“ uznal jeden z trenérů Poruby Martin Janeček.

Domácí Jaroslav Barvíř připustil, že soupeř do utkání vstoupil lépe. „Hlavně díky své dobré kombinační hře. Dostali jsme se trošku pod tlak, a tak jsme inkasovali. Rychle jsme ale dokázali odpovědět dvěma góly,“ byl rád.

„Myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším týmem, měli jsme skvělou defenzívu. Soupeř je ale natolik kvalitní, že si i tak nějaké gólovky vytvořil. My jsme si dokázali, že pokud plníme to, co jsme si řekli, můžeme být velmi silní,“ doplnil Barvíř.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC RT TORAX Poruba 2011 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Ferda (Furch, Němec), 19. Šťovíček (Nedbal, Nedvídek), 34. Bittner (Nedvídek, Šťovíček), 56. Ferda (Kratochvíl, Němec) – 16. Voráček (Hlinka). Rozhodčí: Doležel, Bejček – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Bez diváků.

Třebíč: Mičán – Zukal, Furch, Nedbal, Chalupa, Kowalczyk, Tejnor – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Krliš – Ferda, Němec, Kratochvil – Valík, Michálek, Křehlík. Trenéři: Barvíř a Dolníček.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Slavík, Voráček, Dundáček – Endál, Kanko, Sikora – Korkiakoski, Hudeček, Pořízek – Špaček, Hlinka, Hotěk – Brodek, Toman, Žolobov. Trenéři: Výborný, Janeček a Pavlačka.