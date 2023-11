„Tím, že kluci sedí v saních nízko u ledu, hru musíme sledovat naprosto z jiného úhlu. Je to pro hlavního i čárového rozhodčího velmi těžké přepnout z hokejového pohledu na ten parahokejový,“ vysvětlil Martin Rapák, zkušený hokejový i para hokejový sudí.

„Klasický hokej se dá posuzovat i z pěti deseti metrů a faul je pořád krásně vidět. U parahokeje, když nejsme u hráče na puku dva metry, tak i základní faul, zákrok není vidět. Pískat parahokej je tím pádem i více fyzicky náročné,“ doplnil Martin Rapák.

Mezinárodní turnaj v Ostravar Aréně, v němž loňské prvenství obhájili Američané před Kanadou a Češi na něm vybojovali bronz, řídilo celkem devět českých arbitrů.

„Někteří z nich pískali parahokej na světové úrovni poprvé a sbírali tak cenné zkušenosti. Současně jsme sledovali, jak vyšší počet sudích na ledě ovlivní kvalitu zápasu,“ prozradil za komisi rozhodčích Jan Vaněk, který pískal i loňské finále paralympijských her v Pekingu.

Novinka se osvědčila a Češi by ji v rámci zkvalitnění hry rádi prosadili i na mezinárodním poli. „Parahokej během posledních let zrychlil a sporných zákroků přibylo. Jeden hlavní rozhodně je ani nemůže postřehnout, když se soustředí na hru okolo puku, takže my systém čtyř rozhodčích na ledě kvitujeme a chtěli bychom, aby se tento formát dostal i na mistrovství světa,“ řekl trenér české para hokejové reprezentace Jakub Novotný.

„Myslím, že rozhodčí na turnaji IPH Cup 2023 odváděli excelentní práci a systém čtyř sudích na ledě je naprosto ideální,“ souhlasil Dan Brennan, manažer reprezentace USA.

Nyní bude záležet na mezinárodních orgánech World Para Ice Hockey a IPC, zda a jak rychle otestovanou novinku z Ostravy zařadí do pravidel para hokeje, kterými se řídí mistrovství světa i paralympiáda.

„V rámci parahokeje nechceme ustrnout na jednom bodě. Chceme se zaměřit nejen na hledání nováčků v rámci rozvojových kempů, organizování mezinárodních turnajů nebo vytvoření kvalitních podmínek pro naši parahokejovou reprezentaci, ale rádi bychom, aby rozvoj parahokeje byl komplexní. A to včetně zkvalitnění práce parahokejových rozhodčích,“ řekl Jiří Šindler, předseda Českého para hokeje.

„Je perfektní, že máme takovou symbiózu v rámci spolupráce na turnaji IPH Cup, kterého se účastnily světové týmy USA a Kanady, a odehrál se systémem čtyř rozhodčích. Chceme vytvořit kvalitní skupinu českých rozhodčích, kteří budou zároveň velmi platní i na mezinárodním poli,“ prozradil Vladimír Šindler, předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje.