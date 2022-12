Nedáš - dostaneš! Platilo to i v pátek, když ve 23. minutě překonal gólmana Dolejše domácí kapitán Kubiš. O čtyři minuty později ale Ostravané srovnali na 1:1, zařídil to obránce Lemcke. V závěru druhé třetiny mohli vést 2:1, jenže opět čtyři vteřiny před sirénou jejich gól sudí přezkoumali u videa a znovu neznali.

Vítěznou branku dal až ve 43. minutě Christov a konečný výsledek 3:1 v 56. minutě pečetil Klimíček. „Šlo vidět, že kluci z Poruby jsou první, lepí jim to a jsou v herní pohodě. Hráli dobře. My jsme naopak v křeči, do ničeho nás nepustili,“ přiznal Pavel Kubiš, autor jediné trefy domácích.

„Na zápas se Zlínem jsme se připravovali, chtěli jsme si odvézt body. Podařilo se nám to, i když jsme měli trochu strach o výsledek, když jsme nevyužili přesilovou hru pět na tři. Zlín měl vzápětí přesilovou situaci, kterou jsme ubránili. Poté jsme dali další gól a po bojovném a týmovém výkonu jsme zaslouženě vyhráli,“ hodnotil duel na webu klubu Jiří Režnar, trenér Poruby.

Lídr soutěže k dalšímu zápasu nastoupí v pondělí 5. prosince na ledě jihlavské Dukly.

Chance liga - 26. kolo:

PSG Berani Zlín - HC Torax Poruba 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. Kubiš (Kindl, Bartko) – 27. Lemcke (Klimíček, Berisha), 43. Christov (Střondala, Hrníčko), 56. Klimíček (Pšurný, Karafiát). Rozhodčí: Kostourek, Hucl - Vašíček, Kráľ. Vyloučení: 6:3. Bez využit. Střely na branku: 33:32. Diváci: 1598.

Zlín: Huf – Suhrada, Kachyňa, Talafa, Bukač, Zbořil, Bartko, Husa – Sedláček, Honejsek, Ondráček – Kubiš, Kindl, Frömel – Gago, Hejcman, Illéš – Köhler, Luža, Mrázek.

Poruba: Dolejš – Lemcke, Klimíček, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok, Dluhoš – Christov, Střondala, Hrníčko – Karafiát, Pšurný, Berisha – Gřeš, Toman, Šoustal – Häring, Pavlík, Brodek.