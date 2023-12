/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Do třetice to vyšlo! S karlovarskou Energií v této sezoně už dvakrát prohráli (2:6, 1:3), ale v neděli doma hokejisté Vítkovic pokračování této černé série nepřipustili. Ve 27. kole extraligy porazili Karlovy Vary 4:1.

Zápas 27. kola hokejové extraligy Vítkovice Ridera - Energie Karlovy Vary 4:1, který se hrál 10. 12. 2023. | Foto: Petr Kotala

„Začátek utkání, první dvě střídání, tam si hosté vytvořili šance, kde to smrdělo gólem. Pak se to nějakým způsobem otočilo a první třetinu jsme vyhráli 1:0,“ oddechl si Jiří Veber, asistent trenéra HC Vítkovice Ridera Pavla Trnky.

Ostravané vedli od 13. minuty, kdy Frodla překonal Auvitu. Na začátku druhé třetiny sice srovnal Jiskra, ale další příležitost ke změně skóre už hosté nedostali. Byli to naopak Vítkovičtí, kteří během čtyř minut rozhodli o výsledku. Vedení jim ve 31. minutě vrátil svou druhou trefou Francouz Auvitu, Raskob pak ve 35. minutě zvýšil na 3:1 a závěrečnou tečku přidal v 53. minutě Barinka.

„Ve druhé třetině to bylo nahoru dolů. Tam nás doopravdy podržel gólman, protože jsme hráli lajdácky do obrany. Naštěstí jsme si pomohli ve čtyřminutové přesilovce. V prvních dvou minutách jsme prakticky nevystřelili na branku, ale naštěstí jsme tu druhou část využili a dali jsme na 2:1, což byl pro nás takový vítr do plachet. Pak se to nějakým způsobem tahalo nahoru a dolů, bylo to otevřené, ale myslím si, že ve třetí třetině jsme si to pohlídali,“ radoval se Jiří Veber ze zisku tří bodů.

Vítkovice před reprezentační přestávkou ještě v úterý od 18 hodin čeká odveta čtvrtfinále Ligy mistrů s Rapperswilem, jehož dres oblékají čeští hokejisté Roman Červenka a Martin Frk. První zápas ve Švýcarsku Ostravané minulý týden prohráli 1:2.

Hokejová extraliga – 27. kolo:

Vítkovice Ridera – Energie Karlovy Vary 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Auvitu (Claireaux), 31. Auvitu (Barinka), 35. Raskob (Dej), 53. Barinka (Fridrich, Raskob) – 23. Jiskra (Zetterberg, Pulpán). Rozhodčí: R. Šír, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Lederer. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Střely na branku: 43:25. Diváci: 3659.

Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, L. Kovář, R. Jeřábek – Kalus, Dej, Lakatoš – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Bukarts, Krieger, Dočekal – Přibyl, Claireaux, Peterek. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.

Energie Karlovy Vary: Frodl – Plutnar, Huttula, Havlín, Stříteský, Pulpán, Dlapa, Rulík – Rachůnek, Gríger, O. Procházka – Hladonik, Černoch, O. Beránek – Kangasniemi, Jiskra, Zetterberg – Redlich, Koffer, Kružík. Trenéři: Bruk, Šik a Eismann.