/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Ještě dvanáct minut před koncem zápasu prohrávali na ledě Kladna 1:2, pak přišel parádní obrat Vítkovic! Góly Jakuba Kotaly, který se v sobotním utkání trefil za záda Mitense podruhé, a Willie Raskoba během jediné minuty Ostravané skóre otočili. V sobotní dohrávce 29. kola hokejové extraligy domácí Rytíře, za které nastoupil i Jaromír Jágr, porazili 3:2.

Hokejisté Vítkovic porazili v utkání 42. kola extraligy Kladno 4:2. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Pro nás je dobré, že jsme zvládli situace, kdy jsme prohrávali 0:1 a 1:2, což jsme pak dokázali i otočit. Důležitý moment byl podle mě samostatný nájezd, který chytil náš brankář. Závěr už jsme odehráli relativně dobře a klukům patří dík," radoval se ze zisku tří bodů Jiří Veber, asistent trenéra Ostravanů.

Vítkovická Ridera se po sobotním vítězství posunula v tabulce na 10. příčku, Rytíři prohráli patnáctý duel v řadě za sebou a řítí se i letos do baráže. „V prvním střídání jsme měli výborný vstup, kdy jsme si vynutili faul. Bohužel přesilovka nás nějakým způsobem trochu rozhodila, protože jsme se v ní prakticky k ničemu nedostali. V první a druhé třetině jsme hráli to, co jsme nechtěli. Připravovali jsme se na místní kluziště, ale začali jsme hrát lépe až ve třetí části," vrátil se Jiří Veber k průběhu duelu.

Oba týmy se spolu znovu utkají v Kladně hned v pondělí v rámci dohrávky 16. kola extraligy.

Hokejová extraliga – dohrávka 29. kola:

Rytíři Kladno – HC Vítkovice Ridera 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 6. Bláha (Jarůšek), 43. Tralmaks (Ticháček, Klepiš) – 27. Kotala (Prčík, Šoustal), 48. Raskob (P. Zdráhal, Ro. Bukarts), 49. Kotala (Lakatoš, Chlán). Rozhodčí: Hribik, Květoň – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 3:2. Využití: 1:0. Střely na branku: 28:23. Diváci: 2673.

Rytíři Kladno: Mitens – Ticháček, Hejda, Slováček, Nemčík, Martenet, Veber, Babka – Sideroff, Klepiš, Tralmaks – Smoleňák, Melka, M. Procházka – Frolík, Jarůšek, Bláha – Strnad, Vimmer, Jágr. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Voráček.

Vítkovice Ridera: Klimeš – Percy, Raskob, Mikuš, L. Kovář, Auvitu, Grman, Prčík – Ri. Bukarts, Chlán, Lakatoš – Fridrich, Barinka, P. Zdráhal – Ro. Bukarts, Krieger, Peterek – Kotala, Claireaux, Šoustal. Trenéři: Trnka, Veber a Šimíček.