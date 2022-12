Hanáci jsou na svém ledě silní, přesto jako první zvedli ruce nad hlavu Ostravané poté, co gólmana Lukáše v 9. minutě překonal Fridrich. Další parádu přidal na začátku druhé třetiny Stehlík, jehož střela od modré prošla až do olomoucké sítě. Jen o dvě minuty později prošel sám před domácího brankáře Bukarts a střelou do levého rohu zvýšil na 3:0.