Třinec je k nezastavení a vyhrál všech osm utkání. Jeden z trenérů Marek Zadina doufá, že si tým pohodu podrží i v dalších zápasech. "Jsme rádi, že se nám daří, a samozřejmě v tom chceme pokračovat. Ale víme, že soupeř je nesmírně kvalitní, vede tabulku a také má sérii výher za sebou," konstatoval Zadina.

Plzeň ve všech 11 zápasech sezony bodovala a pod Javorovým bude usilovat o desátou výhru v řadě. "V Třinci na nás čeká velká prověrka. Stejně tak i na ně. Myslím si, že by to mohl být opravdu dobrý zápas, utkají se dva týmy, které jsou v tabulce nahoře. Vnímám to jako souboj o první místo. Stoprocentně," uvedl pro klubový web hlavní kouč Ladislav Čihák. "Třinci se daří, nám také, máme v zádech nějakou šňůru. Víme, že Oceláři mají velkou sílu jak v útoku, tak v obraně," doplnil útočník Petr Kodýtek.

Vítkovičtí chtějí proti nováčkovi potvrdit cenné vítězství z Liberce. "Pozor na Budějovice, právě proto, že se jim v předešlých zápasech nedařilo získat vítězství, tak s každým dalším utkáním poroste jejich chuť a snaha to zlomit. Takové série se nelámou krásným hokejem, ale lámou se ubojovaným výkonem," upozornil kouč Mojmír Trličík.

Českobudějovičtí třikrát po sobě nebodovali a tíží je série už deseti porážek od startu ročníku. Poslední byla prohra 3:6 v Třinci. "Oceláři mají velkou kvalitu a my jsme v některých momentech vypadali trošku ustrašeně," konstatoval kouč Václav Prospal.