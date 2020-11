Oceláři, které z tribun místo fanoušků „hnali“ dopředu v části hlediště Werk Arény plyšáci, tak vyhráli i třetí utkání v sezoně a s osmi body jim patří šestá příčka v tabulce, Jihomoravané naproti tomu jsou desátí.

V úvodu duelu a celé první třetině byli lepší domácí, ovšem z tlaku nic nevytěžili. Skvělý Vejmelka odolal všem dvanácti ranám soupeře. Zvrat přišel v prostřední části.

Do ní sice vstoupili naopak lépe hosté, ale Třinec góly Chmielewského, Vrány a Zadiny během pár minut získal tříbrankový náskok. Že by to však znamenalo, že se zbytek duelu dohraje z povinnosti? Ani náhodou. Kometa zabrala a ještě ve druhé třetině se trefami Střondaly a Vincoura dotáhla na rozdílů jediného gólu.

Pak nastala pauza kvůli prasklému plexisklu na trestné lavici, závěrečná dvacetiminutovka se následně změnila v boj. Na jedné straně o uklidňující čtvrtou branku, na druhé pak o vyrovnání. I přes několik možností na obou stranách kluziště to dlouho vypadalo na to, že se skóre už nepohne, ovšem devět vteřin před koncem při hře bez brankáře se znovu prosadil Vincour a poslal utkání do prodloužení.

Nastavení trvalo ale jen 72 vteřin než skóroval Matěj Stránský, který tak přece jen naklonil výsledek na domácí stranu.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme za výsledek rádi, i když vedení 3:0 bychom si měli pohlídat. Ale podepsala se na nás herní přestávka necelých padesát dní a lacinými góly jsme nechali soupeře, aby se vrátil do hry. Při posledním gólu zůstal po nahozeném kotouči s tečí zase jejich hráč před brankou sám. To by se nám stávat nemělo. Jsme rádi za bod navíc, bylo vidět, že kluci chtěli hodně vyhrát. Věřím, že se budeme postupně zlepšovat."

Kamil Pokorný (Brno): "V první třetině jsme chtěli hrát dobře do obrany. Byli jsme tři dny na ledě, nechtěli jsme se nikam hnát. Myslím si, že se nám to povedlo. Třetina skončila 0:0 a nebyli jsme pod takovým tlakem, kluci ji zvládli slušně. Poté přišel ve druhé třetině úsek, ve kterém jsme měli tři vyloučené hráče za sebou, soupeř se dostal více do hry a dvakrát skóroval, i když ne v přesilovce. Přišel ještě třetí gól z brejku v našem oslabení. Zjednodušili jsme poté hru, puky šly do brankoviště, ve kterém jsme se dobře prosadili a vrátili se do zápasu. Co se týče třetí třetiny, posledních deset minut bylo vidět, že jdeme za vyrovnáním. Třinec kvalitně bránil, ale v power-play jsme vyrovnali. Na to, v jaké jsme byli situaci, co jsme měli odtrénováno a že nám ještě včera dva hráči neprošli testy, tak bod bereme. Kluky je potřeba pochválit, jak zápas odmakali. Ještě bych chtěl vyzdvihnout, že jsme měli v kádru pět mladých hráčů a všichni zahráli výborně."

HC Oceláři Třinec – HC Kometa Brno 4:3 po prodl. (0:0, 3:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. Chmielewski (Kundrátek, Jaroměřský), 31. P. Vrána (D. Musil, M. Stránský), 33. F. Zadina, 62. M. Stránský (F. Zadina, Gernát) - 37. Střondala (Plášek, F. Král), 38. Vincour (Zatovič, O. Němec), 60. Vincour (J. Zbořil, Klepiš). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Bez diváků.

Třinec: Štěpánek – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Zadina, Marcinko, Jašek – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Roman, Dravecký – Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Kometa Brno: Vejmelka – Freibergs, O. Němec, Gulaši, F. Král, Pyrochta, Zbořil, Kowalczyk – Zaťovič, Brabenec, Vincour – Kunc, Klepiš, Schneider – Valský, Rákos, Kusko – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Trenéři: Zábranský, Pokorný, Horáček a Bělohlav.