Domácí od úvodu ukazovali svou pohodu, první vážnější zákrok si brankář Svoboda připsal proti ráně Poláška. Ve 12. minutě však už inkasoval po střele Košťálka. V závěru třetiny měl možnost ještě Sobotka, gól však už nepadl ani na opačné straně kluziště, kde útoky Vítkovic končily na pozorném gólmanovi Machovském.

V prostřední dvacetiminutovce musel Svoboda podržet svůj tým proti šancím Říčky a Řepíka, ve 34. minutě se ale domácí už radovali po trefě Buchteleho. K nevelké radosti Ostravanů při jejich přesilové hře. Naději Vítkovic na body sice oživil jen o 25 vteřin později ve stejném počtu hráčů na ledě Kalus, ale ještě ve druhé třetině skóroval Horák.

A pak přišla klíčová fáze. Nejdřív musel předčasně do šaten domácí zadák David Němeček po ukázkové hlavičce Rostislavu Dejovi, pak šel ven i Tomáš Dvořák. To už Pražané vedli 3:1 a dvougólové vedení v dlouhém oslabení ubránili.

V závěrečné části se hrál hokej nahoru dolů. Šance si vytvořily hlavně Vítkovice, Machovský však dlouho odolával, až v 51. minutě se po krásném průniku prosadil a snížil Marosz. Závěr ale Rideře nevyšel. Čtvrtý gól Sparty přidal Řepík, pátý pak Sukeľ.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Jsme velice rádi, že jsme získali tři body, protože jsme dnes nebyli lepším týmem. Ale zvládli jsme utkání, které jsme neodehráli úplně nejlépe, a to je hrozně důležité. Některé zápasy, které se nám doma nepovedly, jsme ztratili. Dnes jsme ale byli maximálně efektivní. Každá změna dá mužstvu alespoň krátkodobě kyslík a na Vítkovicích to bylo vidět, hrály urputně a byly velice nepříjemným soupeřem. Nenechaly nám tolik prostoru a my jsme některé situace přehrávali."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Výsledkově to pro nás není dobrý zápas, pět inkasovaných gólů je hodně. Nejradši bych řekl, že jsme hráli špatně a vyhráli, ale je to naopak. Nasadili jsme zase další mladší hráče, protože Lakatošovi se narodilo dítě, tak s námi necestoval. V první třetině jsme udělali taktickou chybu při prostřídání beků a Sparta nám dala z přesilovky gól, pak jsme ale pomalu vyrovnávali hru až do momentu, kdy jsme za stavu 3:1 mohli v pětiminutové přesilovce, navíc poté více než dvě minuty dvojnásobné, skórovat. Tam nám to ale uteklo. Rozdíl byl v zakončení, Sparta na to má hráče. Věřím, že je máme i my a až se všichni dají do kupy, bude to lepší. Sparta využila přesilovky, prosadila se i v oslabení, což by se nám nemělo stávat. Když jsem si myslel za stavu 3:2, že půjdeme do power play, tak jsme udělali dvě individuální chyby a zápas ztratili."

Sparta Praha – Vítkovice Ridera 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 12. Košťálek (Pech, M. Jandus), 34. Buchtele (Pech), 37. Horák (Sobotka, Polášek), 57. Řepík (Pech), 59. Sukeľ (Dvořáček) – 35. M. Kalus (Werbik, Štencel), 51. Marosz (Dej). Rozhodčí: Mrkva, Šindel – Bryška, Axman. Vyloučení: 8:6, navíc Němeček (Sparta) 5 minut a do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Bez diváků.

Sparta Praha: Machovský – Němeček, Jandus, Polášek, Košťálek, Dvořák, Kalina, Piskáček – Sobotka, Horák, Řepík – Buchtele, Tomášek, Rousek – Říčka, Pech, Šmerha – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Jandač a Hořava.

Vítkovice: M. Svoboda – L. Kovář, Trška, Štencel, Kubeš, Koch, R. Černý, Machů – Schleiss, J. Hruška, Werbik – Dej, Marosz, Kalus – Dočekal, Baláž, Mallet – Lednický, Mikyska, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.