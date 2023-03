/ROZHOVOR/ Už po konci základní části bylo zřejmé, že je to reálná varianta. Kdybyste se zeptali fanoušků hokejistů Vítkovic, řada z nich by tipovala, že ve čtvrtfinále extraligového play-off narazí Ridera na brněnskou Kometu. Pikantní souboj to ale nebude jen pro oba tábory příznivců, ale i Petera Muellera. Americký útočník přišel loni v létě do Ostravy právě z jihu Moravy.

Že ho nyní čeká návrat do známých míst v době vrcholu sezony, bere sám jako skutečnost. „Je to tak, jak to je. Samozřejmě jsem tam v minulosti zažil hodně, ale teď jsem ve Vítkovicích a máme jeden společný cíl. Je to první soupeř na naší cestě v play-off a je jedno, proti komu budeme hrát. V pátek chceme dobře odstartovat,“ prohlásil Peter Mueller.

Co vás napadlo jako první, když klaplo právě Brno?

Samozřejmě! (pousměje se) Znovu, jak jsem už řekl, je to pro nás první výzva v play-off, bude to bitva. Jako vždycky a je jedno, kdo je na druhé straně. Soustředíme se na sebe.

V čem je Kometa nepříjemná?

Rozhodně má silnou přesilovku a brankář chytá velmi dobře. Musíme se soustředit na hru před bránou, máme kluky v kabině, kteří to zvládají dobře. Ukázali jsme to v základní části. Podíváme se ještě na nějaká videa, pak budeme vědět, co bude třeba dělat.

Sledoval finiš předkola, a to, kdo na vás vyjde?

Když se zápas Liberce s Plzní dostal do prodloužení, zapnul jsem televizi. Nevybíral jsem si, zajímalo mě, jak zvládnou prodloužení, jednu z nejtěžších věcí v play-off. Pěkný finiš, bláznivý.

Co říkáte na výkony Komety v předkole, kde vyřadila Mladou Boleslav?

Měla velmi dobrou sérii, ale je jedno, koho dostanete. Pro nás je to první krok, který musíme udělat. První kolo. Jsme připravení. Bude to pro nás určitě výzva.

V základní části jste skončili druzí, považujete se za spolufavority vyřazovacích bojů?

Používat slovo favorit je těžké. Speciálně v play-off. To je zase úplně jiný příběh. V základní části jsme dobře zvládali domácí zápasy, tak jsme rádi, že máme pro začátek výhodu domácího prostředí. Spoléháme na fanoušky a jejich podporu. Respektujeme soupeře, ale také to, co jsme dokázali. A jak jsme se ke druhému místu v základní části dostali.