/ROZHOVOR/ Pondělí se v Ostravě neslo v duchu inspekce Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v Ostravar Aréně, místě, které potřetí v historii bude v květnu příštího roku hostit mistrovství světa. Mezi účastníky nechyběl ani Petr Bříza. „Já si pamatuji ještě halu Josefa Kotase, když jsem tady v roce 1983 začínal. Vždy mi za bránou řvala celá tribuna „bij!“,“ smál se při vzpomínkách viceprezident IIHF.

Tisková konference v Ostravě k MS v hokeji 2024. | Video: David Hekele

Bývalý gólman byl po prohlídce arény spokojený. „Ta hala je svým způsobem nadčasová. My jsme si prošli i zázemí pro týmy, jako hráč ji znám, takže je perfektní a dostačující,“ řekl Bříza.

Mluvíte o Kotasu. Vladimír Vůjtek na jaře prozradil, že jste byl blízko, abyste chytal za Vítkovice…

Chtěl mě přivést Franta Černík (tehdejší prezident klubu), byla to doba, kdy nebylo omezení do 15. února, a všechny týmy někoho nahnaly týden před play off. Ale to, že jsem tu neskončil, nebylo neúctou k Vítkovicím, věděl jsem, proti komu bych hrál, a že by to možná poznamenalo moji krevní skupinu. (usmívá se)

Pojďme k šampionátu. Jak to vypadá v Ostravě s prodejem lístků?

Velmi podobně jako v Praze. Zatím se každý soustředil na utkání základní části, Ostravě vyšla skvělá a atraktivní skupina se Slováky, Poláky, Lotyši, Švédy, Němci a Amerikou, což je šest týmů, které když mají mezi sebou ten den trojzápasy, tak všechny jsou zajímavé. K tomu Kazachstán a Francie. Bude to vyrovnané.

Balíčky jste prodávali po osmi kusech. Není to usnadnění lidem, kteří to pak jen překupují?

My jsme to hodně řešili. Dneska je běžné, že na utkání chodí rodiny, a jestli se bavíte, zda po osmi, nebo šesti kusech… To rozhodnutí prostě padlo. Teď ve druhé vlně budeme omezovat balíčky, protože lístků bude méně, takže chceme, aby se dostalo na více fanoušků. Bude to striktnější a já věřím, že část kapacit bude moct uspokojit i české fanoušky, kteří se nedostali na těch sedm zápasů, třeba na Kanadu, na Finsko… Myslím, že kdybychom hráli na Strahově, vyprodáme i ten.

Vnímáte jako svaz i IIHF Ostravu jako sportovní město?

Ostrava má za sebou šampionáty 2004 a 2015, dvacítky 2019, mistrovství v para hokeji, překonala všechny rekordy, je to sportovní město a všichni i v IIHF office mají důvěru k lokálnímu organizačnímu týmu. Spousta věcí je tady jednoduchých, jsem rád za kolegy a Aleše Pavlíka, se kterým jsme dělali už šampionát 2015, Irenu Šaškovou a celý ten tým. Máme celkově kolem šedesáti procent kolegů v organizačnímu výboru, kteří prošli hokejovými akcemi, a to nám to dělá jednodušší.

Jak vnímáte zájem o hokej, že bylo hned vyprodáno?

Čekali jsme to u českých a slovenských zápasy, teď bude další fáze, kdy se roztrhnou ty denní balíčky. Švýcaři, nebo Finové čekají na své zápasy, aby přijeli na ten jeden svůj. Máme data z roku 2015 i předchozích osmi šampionátů, kde vidíme, jak se prodeje pohybovaly, které měsíce jsou slabší. Spousta týmů ale spontánně reaguje, že se do Česka velmi těší. Do obou měst, protože je znají, a že přivezou kvalitní týmy. Od roku 2018 – i vinnou covidu – klesal počet hráčů NHL, ale my věříme, že tady přijede mnoho kanadských i amerických hráčů z této soutěže. A samozřejmě že pozadu nezůstanou ani Finové a Švédové.

Tisková konference v Ostravě k MS v hokeji 2024.Zdroj: David Hekele

Slovensko k Ostravě patří, ale tamní fanoušci věřili, že by dokázali vyprodat i Prahu. Byla o tom nějaká debata?

Po každém mistrovství světa je aktuální pořadí, i proto hrají Poláci tady, protože postoupili a jsou poslední. My jako pořadatelé máme právo požádat o jednu změnu. Tu druhou by musel schvalovat koncil, což se neděje, protože by pak se do dalších let mohly objevit spekulace a prohazování skupin. Měli jsme preferenci mít Kanadu v Praze. Dohadovali jsme se pak s týmem USA na hodně férovém prohození obou týmů. Oni jsou spokojení, prohlédli si zázemí, budou mít kabinu Vítkovic, přivezou rodinné příslušníky. To byla naše jediná změna, kterou jsme mohli udělat. Kdyby vyšlo Slovensko do Prahy, tak bychom věděli, že jejich zápasy se absolutně vyprodají, ale takto to prostě vyšlo po posledním šampionátu ve Finsku.

Polsko má obecně vynikající sportovní fanoušky, ovšem i dost bouřlivé. Nemáte jako organizátoři obavy, aby nebyly nepokoje jako na fotbale?

Můžu být trošku alibista a říct, že mám na starosti Prahu. (usmívá se) Hodně důkladně pracujeme se všemi složkami státní správy, jsme nadšení, jakou asistenci nám poskytuje policie České republiky i městská policie, nebo hasičská služba. Dva roky máme zasedání strategických štábů, poslední rok máme lokální bezpečnostní štáby. Všichni si tohle možné riziko uvědomují, věřím, že se na něj připravíme. Samozřejmě se trošku modlíme, aby se v příštích šesti měsících nestalo nic mimořádného v Evropě, co by zkomplikovalo bezpečnostní situaci okolo hal.

Jak to konkrétně myslíte?

Jestli si vzpomenete na mistrovství světa 2017 ve Francii, rok předtím útok na Bataclan (hudební klub v Paříži), a to vyvolalo potřebu dělat trojité kontroly před halou. A to už není komfortní. Fandové jsou zvyklí se bavit a chtějí se bavit. Tak věříme, že se nic nestane a že si to polští fanoušci přijedou užít. Ne, aby dělali problémy. Měli jsme spoustu reakcí, jižní Polsko je hokejový region, je tady spousta bašt, měli obrovskou radost, že po dvaadvaceti letech postoupili. Já musím říct, že taky. Dlouhodobě máme dobré vztahy, pomáháme i v rámci soutěží. Šestnáctku a osmnáctku mají u nás. Je fajn, že se vrátili do elitní skupiny.

Šampionáty se často potýkají s nezájmem lidí o ty méně atraktivní zápasy. To třeba v roce 2015 v Česku nebylo. Jsme tím výjimeční?

Jsme a hodně. Máme to štěstí, že tady hrají v podstatě dva domácí týmy. Navíc jsme v dojezdové vzdálenosti do pěti šesti hodin z bašty hokejové v Evropě ze Švýcarska. Další země to mají o dvě tři hodinky déle, ale to ti fandové vůbec neřeší. To vše nám dává obrovskou výhodu, že můžeme mít spoustu zahraničních fandů. Vždycky jsou silné víkendy od čtvrtka do neděle. Tisíce fanoušků tady zůstanou, což je výhoda, která pak přinese ekonomický dopad. Vždy je složité play off.

Proč?

Ve fotbale, nebo teď v ragby vždycky týden dopředu víte, kdo bude hrát v kterou dobu. U hokeje je to výzva pro jakýkoliv šampionát v tom, že vítěze čtvrtfinále znáte nejdříve ve čtvrtek večer, možná těsně před půlnocí a musíte zorganizovat, že v sobotu ve 14.20 máte být na prvním zápase. Věřím, že budeme mít štěstí v tom, že náš tým postoupí, protože i to udrží zájem o posledním víkendu. Vzpomeňme si na rok 2004, kdy byla otevřena Sazka Aréna, bohužel jsme prohráli na penalty s Amerikou a druhý den to na návštěvnosti bylo znát. Je to výzvou, protože semifinále a zápasy o medaile jsou ekonomicky náročnější i pro rodiny, aby takto narychlo vyndaly peníze.

To je fakt…

Tam je malinko risk každého mistrovství světa. Podle analýz teď máme v obou městech, a asi jsme to i čekali, dny, kdy to není tak atraktivní. A ty se budeme chtít snažit doplnit. Ať už spoluprací se školami, nebo i jedním projektem, který by byl unikátní. Tím je spolupráce s univerzitami. Přesněji Univerzitní ligou, která za poslední roky udělala obrovský skok. Kdybychom se sní spojili a zpropagovali ji během mistrovství světa, pokud nám to reglement povolí. Máme tyto speciální projekty a asi to, o co nám jde je, ať si to každý fanda užije. Možná ten vzor je mistrovství světa v ragby, které před pár dny skončilo. Tam je ta atmosféra ve fanzónách a na stadionech přesně o tom, o čem ten sport má být. Přijedou různé dresy, ale fandí sportu a společně v pohodě sdílejí zápas v respektu a nadšení. Doufejme, že se nám to povede.

Je něco, co jste organizátorům v Ostravě řekli, že ještě musí dodělat, nebo splnit?

Máme trochu problém s kapacitou hotelů, protože jednak se rozrostly realizační týmy, jednak je dnes standard, že hráči mají pokoj sami pro sebe. Doby, kdy jsme sdíleli pokoj pro dva hráče, jsou pryč, takže narůstá počet pokojů a my tu máme trochu výzvu, protože kapacita lůžek v Ostravě není tak velká, ale určitě máme rezervy v dojezdových vzdálenostech. Co se haly týká, jak říkal pan primátor: jedná se o drobné stavební úpravy, nechci říkat kosmetické, ale každá hala se vždycky musí malinko oživit. To platí obecně. Když se podíváte na Globen Arenu ve Stockholmu nebo Lanxess Arenu v Kolíně – ta hala vždy prochází obrovskou zátěží. Když jste v tom dennodenně, tak to nevidíte, ale máme naštěstí kolegy z IIHF, kteří přijedou a řeknou tohle a tohle musíte předělat. Aspoň to těm objektům prospěje.