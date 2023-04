/ROZHOVOR/ Byl jedním ze dvou exekutorů, kteří na vítkovické straně při nájezdovém dramatu prvního semifinále extraligového play off neselhali. Vedle Petera Muellera překonal Matěje Machovského i mladík Petr Fridrich, na bod v sérii to ale nestačilo. „Je to samozřejmě škoda, byl to těsný zápas, ale už se snažíme to neřešit a připravit se na zítřejší zápas. Hraje se znovu, dobře zregenerovat, vyspat, připravit, abychom sérii srovnali,“ uvedl Fridrich v rozhovoru po zápase.

Kulisa prvního semifinále Vítkovice - Hradec Králové (4. dubna 2023). | Video: David Hekele

Jaké to je, když se zápasy v play off rozhodují v nájezdech? Většina hráčů to nemá ráda, spíše by hráli dál.

Abychom tu hráli do půlnoci, no nevím. Myslím si, že po dvaceti minutách prodloužení je to férové, i když asi pořád větší náhoda, než ve hře. Na druhé straně i tady to mohlo být o jedné střele, dorážce, nezablokovaném puku.

Ale podle vývoje by se hrálo až do rána, co myslíte?

Jo, bylo to celkově defenzivní, týmy si to hlídaly, nechtěly hrát otevřeně a šancí na obou stranách moc nebylo. Mohlo to tam spadnout oběma týmům, byl to vyrovnaný zápas, ale my se z výsledku nesypeme.

Jak jste prožíval nájezdy vy? Co se vám honilo hlavou, když tam jdete v semifinále play off?

Od chvíle, kdy jsem věděl, že tam půjdu, tak jsem se na to soustředil. Přehrával jsem si nějaké možnosti a neřešit to, že jde o play off. Spíše to brát jako nájezd v sezoně, na tréninku.

Zajímavé bylo, že gólmani za osmdesát minut pochytají vše, ale v nájezdech skončilo z osmi pokusů šest…

Někdy to tak je. Je to i o štěstí, o povedeném zakončení, o hlavě. Někdy nepadne gól z patnácti nájezdů, to jsme tady už také měli, ale střelci byli holt šťastnější.

Aleš Stezka ve hře převedl 49 zákroků. Co na to lze říct?

Je to dost. Byla to hra obran, my to hrajeme tak, že se snažíme eliminovat šance z nebezpečných prostor, kterých tam moc nebylo. Jsou to puky, které chodí z větší dálky a víme, že v tom se na Aleše můžeme spolehnout.

Jak jste se cítil po pauze od konce čtvrtfinále?

Začátek nebyl ideální. Po těch dnech bez zápasů a jen trénování je to jiné, ale postupně jsme se do toho dostali a byl to vyrovnaný zápas.

Je znát, že Hradec je bruslivější, než Kometa?

V rychlosti to rozdíl bude, protože více lítají za pukem, rychle to otáčí, takže jsme si na to museli zvyknout. Nemyslím si ale, že to je něco, s čím bychom si neuměli poradit.

Bude to hra obran i nadále?

To se uvidí. My si zápas zhodnotíme, připravíme se, zvolíme taktiku a půjdeme do hry. Bylo to dnes dlouhé, ale pro oba týmy je to stejné, takže neřešíme, jestli to půjde, nebo ne.