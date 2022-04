„Jsme v Třinci a je to to samé. Už to začíná jak minulý rok. Klidně to toč,“ prohlásil do televizních kamer ve 26. minutě nedělního prvního semifinále, když po tvrdém zákroku na Marka Daňa a následném vyloučení do konce utkání opustil led.

Narážel tím na loňské play-off, kdy se Oceláři utkali s Bruslaři ve stejné fázi. Sérii doprovázela i řada sporných verdiktů sudích, zejména pak v sedmém rozhodujícím zápase o postup do finále. Na startu nového boje si na rok staré křivdy vzpomněl i Ševc.

Za 80 minut gól nepadl, druhý semifinálový bod Ocelářům vystřelil Svačina

Od disciplinární komise trest nedostal. „Zákrok byl veden čelně, téměř ze statického postavení, a hráč při něm držel ruce u těla,“ zdůvodnil šéf komise Viktor Ujčík. „Při následném střetu došlo k zásahu hlavy protihráče, což bylo ovšem způsobeno v první řadě tím, že protihráč po předchozí ztrátě kontroly nad kotoučem pokračoval v jízdě v kleče, ve výrazně snížené pozici a se skloněnou hlavou. Hráč se aktivního pohybu směřujícího k zásahu hlavy nebo krku protihráče nedopustil,“ pokračoval Ujčík.

Předseda disciplinární komise extraligy proto dospěl k závěru, že případné potrestání zákroku bylo v kompetenci rozhodčích a řízení s hráčem Martinem Švecem zastavil.

OBRAZEM: Vyprodaná Werk Aréna. Najdete se? Oceláři splnili přání fanoušků

Reakci veřejnosti se ale nevyhnul. Jakmile se lídr Mladé Boleslavi objevil ve druhém utkání na ledě a dostal se k puku, nebo diskutoval s rozhodčím, třinecká hala spustila hromadný pískot. K vidění byly i transparenty. Třeba ten, kde fanoušci vyšli s nápisem „Ševc je“ a na druhém papíru vedle byl namalován sněhulák.

Speciální ohlas pak měl okamžik, kdy se po ataku Andreje Nestrašila s Tomášem Marcinkem propadl Ševc otevřenými vrátky na střídačku Ocelářů. „Vůbec nevím, jak se to stalo, bylo to u našich obránců. Nevím, co si tam povídali, bylo to úsměvné v té chvíli,“ přiznal útočník Vladimír Svačina.

Vítězný start semifinále! Oceláři přetlačili Bruslaře, rozhodl Michal Kovařčík

Žádné přehnané emoce to ale nedoprovázelo. Ševc se ani nehnul. „Tam je to těžké, aby se hýbal, když nás je tam dvacet a on je tam chudák sám. Ne, ani my tam do něho nic nemůžeme. Stalo se, byla tam otevřená vrátka. To je vždycky nebezpečné, když jdeme střídat a někdo tam dostane tělo. To je tak o úraz. Určitě si to nikdo nepřeje, aby se někdo zranil,“ podotkl Svačina.

Nad situací se pousmál i kouč Václav Varaďa. „To se stává, že občas někdo přeletí střídačky. Byla otevřená vrátka a nějak se to semlelo. I hráči se udrželi na to, že to byl Martin. Proběhlo to v klidu, za to jsem rád. Mohlo se stát něco, čeho bychom litovali my, tak třeba on. Chceme to takhle dál vést,“ uzavřel Varaďa.