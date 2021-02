Ridera výborně začala, byla aktivní, gólman Beranů Daniel Huf musel hned od prvních vteřin čelit náporu, jemuž odolával jedenáct minut než se do úniku dostal Mallet, jehož pokus dorazil Kalus.

Zlín se pak zvedl a několikrát zaměstnal na opačné straně domácí defenzivu i brankáře Svobodu, ale bez gólové efektu.

V podobném stylu pokračovala hra i po přestávce, pozorný Svoboda kryl všechny pokusy Zlína, naopak ve 34. minutě se zadařilo Vítkovicím, když Gewiese našel mezi kruhy Kanaďana Flicka a ten navýšil náskok. Ještě před koncem druhé třetiny pak přidal třetí gól Krenželok.

V závěrečné třetině si už Vítkovice zisk důležitých tří bodů pohlídaly. Brankář Miroslav Svoboda, který předvedl 38 zákroků, neinkasoval podruhé za sebou a drží necelých 125 a půl minuty neprůstřelnost.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (trenér Vítkovic): „Jsme hodně rádi za tři body v domácím prostředí, výkon měl vzestupnou tendenci. Kluky musím pochválit, protože se od začátku až do poslední minuty drželi herního plánu. Byla to výborná defenzivní práce podpořená gólmanem, těší mě i produktivita. Za poslední dva zápasy jsme dali sedm branek. Do kabiny míří pochvala, před pauzou nám to dodá trochu klidu. Možná je trochu škoda, že přestávka přichází právě teď.“

Martin Hamrlík (asistent trenéra Zlína): „Pomýšleli jsme na to, že bychom si odsud mohli odvézt body, ale bez gólu se holt nadřeme. Tentokrát jsme nedali žádný, a pak ak už hlavy klesly. Byla to křeč. Vítkovice vyhrály zaslouženě. Bez gólu není, jak to nastartovat. Jsme v brutálním útlumu. Musíme vytěžit z minima maximum, což se nám teď nedaří, a takhle to dopadá. Potřebujeme hrát v plné sestavě, abychom mohli konkurovat. Hráli jsme jednou v sezoně, což není výmluva, ale fakt.“

Vítkovice Ridera – PSG Berani Zlín 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Kalus (Mallet), 32. Flick (Gewiese, Schleiss), 38. L. Krenželok (Koch, L. Doudera). Rozhodčí: Kika, Hejduk – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Bez diváků.

Vítkovice: M. Svoboda – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, L. Doudera, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Schleiss – Svačina, Stach, Irgl – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Zlín: Huf – Řezníček, Ferenc, Novotný, Nosek, Žižka, Suhrada, Hamrlík – Kubiš, Fořt, Dufek – Köhler, Vopelka, Šlahař – Sebera, Sedláček, Ondráček – Václavek, Karafiát, Dobiáš. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.