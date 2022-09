Vítkovičtí hrdinové v Litvínově: Krieger, Mueller a Bukarts. Podívejte se

Duel s Plzní sledovalo v Ostravar Aréně takřka šest a půl tisíce fanoušků. „Body z Litvínova jsme chtěli doma potvrdit, zvlášť před parádní kulisou. Přečkali jsme v úvodu oslabení, udeřili jsme po perfektně sehrané přesilovce, čímž jsme se uklidnili. Ve druhé třetině jsme ale byli slabším týmem, tahali jsme za kratší konec a byli rádi, že jsme neobdrželi více gólů,“ oddechl si Holaň.

Hosté litovali, že ačkoli byli v prostřední části lepší, vliv na skóre to nemělo takřka žádný. „Kluci se zvedli, měli jsme tlak i šance na gól na 1:1. Bohužel když se k nám soupeř po čase dostal, inkasovali jsme,“ pronesl jeden z koučů Miloš Říha s tím, že poté už to měli jeho svěřenci složité.

Kouč Vítkovic Semelka: Nezvládáme vstupy, teď přijdou zápasy pravdy. Co posily?

„Snažili jsme se dostat na kontakt, nevzdali jsme to, ale nevyšlo to. Je to zklamání, na druhé straně výkon byl lepší, než doma s Olomoucí. Byli jsme však potrestáni za chyby,“ dodal Říha.

Miloš Holaň byl rád i za přízeň osudu. „Kromě prvního gólu byly ty další šťastné, to musím říct. Ale k hokeji to patří,“ prohodil.

„Pak důslednou obranou, i když i tam byly chybičky, jsme Plzeň ke stoprocentním příležitostem nepustili. Hráčům patří díky za odvedený výkon,“ pokračoval Holaň při vědomí, že nyní Vítkovice čeká těžká série tří venkovních utkání.

Nový kapitán Vítkovic Krenželok: Jak mi praskne elektronka, zařvat umím

V pátek Hradec Králové, v neděli derby v Třinci a jen o další dva dny později Sparta. Vydařený start nevyzdvihuje. „Je to začátek sezony. Nic nepřeceňujeme, nic nepodceňujeme,“ uzavřel Miloš Holaň.

Vítkovice Ridera – Škoda Plzeň 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Mueller (Krieger, Marosz), 31. Koch (Chlán, Lednický), 39. Lindberg, 41. Mueller (Krieger) – 32. Kodýtek (Rekonen, Kaňák), 46. Kaňák (Suchý, Hrabík). Rozhodčí: Šír, Hradil – Lederer, Synek. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Diváci: 6409.

Vítkovice: Stezka – Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller – L. Krenželok, Marosz, Lakatoš – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický. Trenér: Holaň a Philipp.

Plzeň: M. Svoboda – Piskáček, Zámorský, Kaňák, Houdek, Budík, Baránek, Kvasnička – Meyer, Mertl, Schleiss – Hrabík, Suchý, Rekonen – Blomstrand, Kodýtek, Sedlák – Lang, Bitten, A. Dvořák. Trenér: Baďouček a Říha.