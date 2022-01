Svůj podíl na úspěchu měl také brankář Daniel Dolejš, který nastoupil poprvé od 15. října, vůbec premiérově v sezoně doma, ale 27 zákroky podržel svůj tým. „Čekal jsem na to dlouhou dobu, těšil jsem se, snažil jsem se klukům pomoci, i když jsem věděl, že to nebude jednoduché,“ řekl po zápase Dolejš.

O svém nasazení se dozvěděl ve čtvrtek před tréninkem. „Vedly mě k tomu výkony Aldy (Stezky) v předchozích zápasech. Dvakrát šest gólů je hodně. A Ďolíka tu máme, aby ukázal svou sílu, kvalitu, kterou má, takže jsem rád, že jsem se tak rozhodl. Zhostil se toho velice dobře,“ pochválil svěřence trenér Miloš Holaň.

Nejvíce se Dolejš zapotil při třech nájezdech Tomáše Plekance. Byť jednou měl štěstí, když bývalému reprezentantovi projel puk po kličce po brankové čáře napříč brankovištěm, překonán nebyl. „Gólman určitě vnímá, když na něj jede takový hráč, snažil jsem se trpělivý a soustředěný,“ popsal Dolejš s tím, že mu poradil i exkladenský Rostislav Marosz.

„Nechci ale prozrazovat, co mi říkal,“ usmál se Dolejš, jehož nakonec ve třetí třetině prostřelil přesným zakončením Dotchin, který tak odpověděl na úvodní trefu Hrušky. Podle televizních záběrů jeho střele pomohla teč vítkovického Flicka. „Nechci se vymlouvat, ale jak to někoho lízlo, změnilo to směr a už jsem nestačil reagovat,“ přiblížil Daniel Dolejš.

„Byl to bojovný zápas, oba týmy hrály dobře. Sem tam i nějaký brejk. Jsem rád, že jsme přidali druhý gól v prodloužení,“ doplnil.

Opět se tak potvrdilo, že zápasy těchto soupeřů končí v sezoně 2:1. „Čekali jsme, že to bude o jednom dvou gólech. To se potvrdilo. Asi jsme měli rozhodnout v přesilových hrách, kterých jsme měli celkem dost, byť jeden gól jsme dali. V závěru jsme ji nezvládli, i když jsme si vzali time-out, naopak nám ještě soupeř ujel. Jako v zápase několikrát. Na to se musíme víc soustředit,“ hodnotil Miloš Holaň.

„Jinak si těch dvou bodů cením, protože bylo to skoro jako v play-off, v závěru nám i kvůli nedávné pětidenní karantény docházela šťáva,“ dodal kouč Vítkovic.

O záchranu bojující hosté litovali neproměněných šancí. „Nakonec to bylo o dvou gólech, ve výsledku jsme rádi, že jsme ubránili v posledních dvou minutách oslabení. V prodloužení jsme už byli slabší,“ přiznal jeden z kladenských trenérů Jan Kregl.

Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. J. Hruška (Lakatoš, L. Krenželok), 62. Marosz (R. Polák) – 45. Dotchin (Beran, Zikmund). Rozhodčí: Pražák, Kubičík – Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 1000 (omezená kapacita).

Vítkovice: Dolejš – A. Solovjov, R. Polák, Galvinš, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Marosz, Lindberg, Roberts Bukarts – Lednický, Flick, M. Kalus – Bernovský, Chlán, Fridrich. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.

Kladno: Bow – Dotchin, Kehar, K. Wood, Ticháček, J. Suchánek, Baránek, Arzamascev – Hlava, Plekanec, A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Indrák, Filip, M. Kadlec – Babka, Kuťák, M. Beran. Trenéři: Čermák, Burger, Paul a Kregl.