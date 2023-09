/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tak tohle nebyla nezajímavá podívaná. Páteční bitva 3. kola hokejové extraligy mezi Vítkovicemi a Kladnem v Ostravě nenudila. Od vzdání pocty legendě Zdeňku Návratovi, přes kuriózní gól, až po sestřelení rozhodčího. Domácí publikum však odešlo zklamané. Svěřenci Miloše Holaně nepotvrdili roli favoritů, Rytířům, které jen ze střídačky v civilu řídil Jaromír Jágr, podlehli gólem Tomáše Plekance 2:3 po samostatných nájezdech.

Hokejisté Vítkovic proti Kladnu. | Video: David Hekele

Celá Ostravar Aréna minutou ticha a pak potleskem uctila památku Zdeňka Návrata, který před pár dny v 92 letech zemřel. Kotel pak roztáhl jeho podobiznu s nápisem „odpočívej v pokoji…“. Na nohy halu dostal Fridrich, byť trochu šťastně. Puk po jeho nájezdu a blafáku skončil na zádech gólmana, který i s ním zajel za čáru. Vše potvrdilo i video. Kladno sice srovnalo Plekancem, Kalusova pohotovost vrátila Vítkovicím minimální náskok.

Ve druhé třetině nejvíce zaujal regulérní hit hostujícího Strnada do asistenta rozhodčího Vladimíra Rožánka, který se chvíli sbíral a podstoupil menší ošetření, aby v zápase pokračoval. Ostravští pak mohli litovat některých šancí, i Machovský podržel, ale na Bláhovo zakončení z 35. minuty nestačil.

Ani ve třetí třetině nebylo Rideře přáno. Vyhrály na střely na branku 18:1, měly k dispozici přesilové hry, včetně 56 vteřin dlouhé pět na tři, a v nich několik příležitostí. Bod navíc pro hosty pak znamenaly nájezdy, jediným úspěšným byl Plekanec. „Měli jsme brát tři body,“ věděl útočník Jan Káňa, který měl také možnosti.

„Co chybí zakončení? Asi hodně, prostě to nejsou góly. Snad to zlomím příště. Z tolika střel to tam musíme dorvat,“ dodal Káňa.

Ohlasy trenérů:

Radek Philipp (Vítkovice): "Vcelku dobrý vstup, vytvořili jsme si šance, nájezdy, vedli jsme, ale druhá třetina nebyla vůbec dobrá. Kladno zvýšilo důraz, dostávalo nás pod tlak, byli jsme horším mužstvem. Třetí třetina už byla hra na jednu branku. Spousta šancí, spousta přesilovek, na konci pět na tři. Nějakou jsme měli využít. Mrzí to hodně."

Otakar Vejvoda (Kladno): "První třetinu jsme začali individuálními chybami, hra jako taková přitom nebyla špatná, ale udělali jsme dva nájezdy. To se může stát za pět zápasů, ne za jednu třetinu. Ve druhé jsme byli lepší, aktivnější, vytvořili jsme si tlak, ve třetí Vítkovice začaly třemi čtyřmi výbornými střídáními, strhly hru na svou stranu a od té doby to bylo víceméně jen bránění."

Vítkovice Ridera – Rytíři Kladno 2:3 SN (2:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Fridrich, 13. Kalus (Mueller, Percy) – 11. Plekanec (Ticháček), 35. Bláha (Sideroff, Dotchin), rozhodující nájezd Plekanec. Rozhodčí: Obadal, Šindel – Rožánek, Axman. Vyloučení: 1:6. Využití: 1:0. Diváci: 5709.

Vítkovice: Machovský – Percy, Raskob, Mikuš, Grman, Gewiese, Zeleňák, L. Kovář – Káňa, Krieger, Mueller – Bukarts, Dej, Lakatoš – Kotala, Claireaux, Kalus – Fridrich, Chlán, Lednický. Trenéři: Holaň a Philipp.

Kladno: Bow – Klikorka, Dotchin, Ticháček, Hejda, Slováček, Veber – Tralmaks, Plekanec, Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Frolík – Beran, Babka, Strnad – Melka. Trenéři: Vejvoda a Skrbek.