PODÍVEJTE SE: Jak před rokem bojovali hokejoví junioři na domácím MS v Ostravě?

Juniorská hokejová reprezentace právě bojuje na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v Kanadě. Na Silvestra porazila v posledním utkání skupinové fáze Rakousko 7:0 a postoupila do čtvrtfinále. Jak to vypadalo před rokem, kdy hostila šampionát Česká republika, konkrétně pak Ostrava a Třinec?

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, čtvrtfinále: ČR - Švédsko, 2. ledna 2020 v Ostravě. Na snímku (zleva) brankář Švédska Hugo Alnefelt a Michal Teply a Adam Ginning. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Pouze v Deníku najdete informace nejen o místních sportech. Pořiďte svým blízkým digitální předplatné s unikátním sportovním obsahem již od 249 Kč. Více informací zde .

Autor: Redakce