/VIDEO, FOTOGALERIE/ K Ostravě para hokej neodmyslitelně patří. Na ledě Ostravar Arény se v něm konaly v minulosti světové šampionáty i mezinárodní turnaje nejlepších týmů. Parahokejový rozvojový kemp, jehož cílem je najít nové talenty, ale 10. až 13. srpna hostila poprvé. A byl úspěšný, přilákal šestnáct nováčků, z nichž čtyři byly ženy!

Parahokejový rozvojový kemp v Ostravě | Video: Pryček Vladimír

„Tyto kempy jsou nesmírně důležité nejen v hledání nových talentů, hráčů a hráček pro ligu i reprezentaci, ale zároveň pro celou naši společnost. Je to motivace k aktivní formě života s postižením i bez. Parahokej umožňuje sportovat všem společně,“ vysvětlil Jiří Šindler, předseda Českého para hokeje.

I on sám během kempu vyjel na ostravský led. „V horkém létě jsem si užil jeden trénink a mám určitě co dohánět. Je to opravdu neskutečně náročný sport a všechny hráče naprosto obdivuji,“ konstatoval Jiří Šindler.

Nováčkům se během čtyř dnů věnovali zkušení trenéři české reprezentace Jiří Bříza a Jakub Novotný, kustodi Vladimír Kudela a Petr Stránský, fyzioterapeutka Michaela Dobešová i reprezentanti Radek Zelinka a David Vrubel.

„Líbila se mi jejich práce a nasazení, byla tady opět skvělá energie. Vidím už teď, že někteří hráči mají ten potenciál nejen do ligy, ale i pro reprezentaci. Určitě s námi budou dál pokračovat, což nás zase motivuje k další práci,“ potěšila trenéra Jakuba Novotného šestnáctka noviců na ledě.

Naučili se správně usadit do parahokejové sledge i držení hokejky, aby pak mohli na ledě zatáčet nebo přihrávat. „Posadit někoho do saní vůbec poprvé je opravdu těžké, ale my jsme jim společně poradili, jak na to, aby měli co nejlepší odrazy, aby co nejpohodlněji, i s ohledem na jejich handicap, seděli od toho prvního sklouznutí,“ dodal Jakub Novotný, kouč reprezentace.

Para hokej si zkusil i šestadvacetiletý Daniel Palátka ze Sedlčan. „Parahokej a kluky z repre jsem sledoval pravidelně, ale díky facebooku jsem zjistil, že se pořádají tyhle Parahokejové rozvojové kempy, tak jsem se přihlásil a vyšlo to,“ přiblížil svou cestu na led s hokejkou.

Sport mu není cizí, se svým handicapem se předtím věnoval stolnímu tenisu, ale kvůli zdravotním problémům musel slibně rozjetou kariéru předčasně ukončit. „Mám tady větší prostor než za stolem, ale hlavně ta parta mě nadchla, ta je tady naprosto úžasná,“ pochvaloval si Daniel Palátka čtyřdenní kemp v Ostravě.

Celkem šestnáctka účastníků, mezi nimiž byly i čtyři zeny, absolvovala sedm hodin tréninků na ledě i společnou parahokejovou teorii. „Rady trenérů jsou samozřejmě skvělé, ale od reprezentačních kluků jsem okoukával fakt hodně věci, protože mají skvělou obratnost, a je radost se na to dívat,“ prozradil Daniel Palátka.

V Ostravě měl kemp premiéru, předtím ho letos hostily Liberec, Kladno a Třinec.