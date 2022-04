„Nevím, s kým budu dneska spát, ale Káca, nejlepší gólman v extralize to nebude. Usnu tady s tímhle,“ usmíval se dvaatřicetiletý Kundrátek, zatímco se mazlil s Masarykovým pohárem na palubě třineckého autobusu. Instagramová „storýčka“ opory defenzivy Ocelářů stála za to.

Zdroj: Instagram/Tomáš Kundrátek

Tomáš Kundrátek si tak zopakoval loňské oslavy, které pro něj byly vůbec první v kariéře. Na mistrovský titul totiž tehdy čekal do 31 let.

„Bylo to moc dlouhé čekání,“ řekl tehdy v rozhovoru pro Deník. „Nějaké příležitosti už jsem během kariéry měl, ale vždycky to nakonec bylo takové hořké. Jsem rád, že jsem se dostal do Třince a povedlo se nám tohle. Konečně,“ dodal. To ještě netušil, že za rok prožije krásné déjà vu, letos se s ním navíc počítá do reprezentačního výběru pro mistrovství světa.

Zbořilova pohádka

To Mikuláš Zbořil se paradoxně titulu mistra republiky dočkal dříve, ve svých 27 letech. Jeho cesta za pohárem je ovšem vskutku pohádková.

Z Přerova, kde je doma a strávil tam celou kariéru, se před sezonou „vydal do světa“. Poprvé okusil něco jiného, kývl na nabídku Frýdku-Místku, třinecké farmy. Dobré výkony v Chance lize jej katapultovaly do extraligy už během období olympiády.

„Užívám si každý moment a každou chvilku, protože ta kabina a ti kluci tady, to je něco neskutečného,“ rozplýval se tehdy Zbořil na klubovém webu Ocelářů. „Vím, že každý den pro mě může být poslední, ale nějak si to nepřipouštím. Na ledě se snažím odvést maximum a pomoct týmu.“

To ještě bývalá opora Zubrů netušila, že odehraje 12 utkání v play-off včetně kompletní finálové série, v níž gólem a asistencí pomůže Třinci ke zlatému hattricku. Krásný konec pohádky.

Zbořil totiž stejně jako Tomáš Kundrátek v Třinci, potažmo Frýdku, končí. Příští sezonu poměrně překvapivě stráví ve Zlíně, který jej představil jako jednu z hlavních posil pro prvoligovou sezonu.

Tomáš Kundrátek zase podepsal lukrativní smlouvu v brněnské Kometě a do práce tak bude od Přerova jezdit společně s Martinem Zaťovičem.