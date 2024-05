Jak se stalo, že český brankář z Třebíče chytá za polskou reprezentaci?

Před nějakými sedmi osmi lety jsem se rozhodl chytat v Polsku. Dostal jsem nabídku, v té době jsem moc nevěděl, co za tím bude a dneska stojím tady na mistrovství světa. Byla za tím dlouhá cesta, už po vlastně po dvou sezonách v Polsku jsem dostal, řekněme, první laso ze svazu a mluvilo se o tom. Akorát jsem musel nějaké roky v Polsku odehrát, abych měl nárok na polské občanství. Do toho jsem si mimo jiné našel v Polsku ženu, to mělo taky velký vliv na to, že jsem to občanství dostal. A to je tak asi všechno. Bylo to v posledních týdnech velice dynamické, ale dneska tu můžu být a jsem za to rád.

Polský pas jste získal teprve před několika dny. Bylo to napínavé čekání, zda do Ostravy budete moci jet?

Fyzicky ano, před pár dny (8. května), ale tu žádost jsme podávali už před více než půl rokem. Čekali jsme, že to bude mít rychlejší spád. Trošku se to zaseklo na úřadech a sám jsem nevěděl, zda se to stihne a zda budu moct jet. Klíčový byl podpis prezidenta, který jsem dostal k 25, dubnu a pak se už čekalo i na ten dokument.

Svatba s polskou přítelkyní byla podmínkou?

Je to asi přidaná hodnota, ale na to nedokážu odpovědět, protože nejsem úředník. Jen jsem zařídil všechny dostupné informace o své rodině a přitom jsem se dozvěděl, že naše rodina má kořeny v Polsku, konkrétně ve Lvově, který je teď ukrajinský, ale před druhou světovou válkou patřil Polsku. Nějakou hodně vzdálenou část rodiny mám odtud, plus má žena Polka. A to, že už v Polsku teď začnu sedmou sezonu, taky pomohlo.

Za polskou fotbalovou reprezentaci Nigerijec Olisadebe, teď Kubánec Leon je ve volejbalovém národním týmu. Nejste první, že?

Ale bylo to hodně stresující. Kdyby to nevyšlo, tak se teď dívám v televizi. Ona ta doba tomu moc nenahrává, na druhé straně je dobře, že to není tak jednoduché. Těch dokumentů a různých potvrzení bylo strašně moc, já to navíc nebral jako obtíž. V téhle době války a věcí, co se na východ dějí, tak by to neměl dostat každý, kdo si řekne. Já si to doufám zasloužím, rozhodli to lidé, kteří o tom vědí více než já, ale jsem za to samozřejmě moc rád.

Reálně se začalo řešit loni, nebo už dříve?

Jak jsem říkal. Po dvou sezonách, co jsem byl v Polsku, se to téma poprvé otevřelo, byly to ale pro mě vzdušné zámky. Moc jsem k tomu nesměřoval. Od toho, co Poláci v minulé sezoně postoupili mezi elitu, byl na to větší tlak ze strany svazu, asi chtěli brankoviště mnou posílit.

Jste dva zahraniční gólmani, protože jednička John Murray pochází z USA…

Ano, v uvozovkách jsme dva zahraniční. Celkově je situace s brankáři v Polsku komplikovaná. Je to jedna z věcí, na kterých musí v Polsku zamakat. Hokej jde nahoru, liga stoupá, ale ve výchově gólmanů vidím ještě velký handicap. Musí se na to zaměřit, pokud nebudou chtít mít v brance Američana a Čecha.

Chytal jste v Česku, na Slovensku, v Anglii. Čím vás okouzlilo Polsko?