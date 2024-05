/FOTOGALERIE/ Jen epizodní trvání mělo působení polských hokejistů mezi elitou mistrovství světa. Nováček, který se na nejvyšší scénu vrátil po 22 letech, nezvládl v pondělí v Ostravě klíčový duel proti Kazachstánu. Mužstvo slovenského kouče Roberta Kalábra sice vedlo po přesilovkové trefě Kamila Walegy, brzy však vyrovnal Nikita Michailis a ve třetí třetině rozhodli z brejků Valeri Orechov a Roman Starčenko. Po porážce 1:3 tak Poláci sestupují.

Utkání skupiny B mistrovství světa v ledním hokeji: Kazachstán - Polsko, 20. května 2024, Ostrava Aréna, Ostrava. (zleva) smutek Pawel Zygmunt z Polska po zápase. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Matematika byla jednoduchá. Pokud Poláci chtěli jet za dvanáct měsíců do Švédska a Dánska, potřebovali tříbodové vítězství. Drtivá část z devíti tisíc lidí v Ostravar Aréně byla na jejich straně, radosti se dočkala v 10. minutě, když Walega zužitkoval vůbec první přesilovku týmu na turnaji. Byl to ale jediný světlý moment.

Když vyrovnal Michailis, Kazaši se zakopali před svou bránou a pozornou defenzivou soupeři mnoho nedovolili. A když už ano, podržel je gólman Shutov. „Jim remíza stačila, takže bránili, pak využili rychlé protiútoky a po gólu na 2:1 se jim hrálo lépe,“ věděl útočník Kamil Walega. „Je to zklamání, protože dneska jsme nehráli dobře, ale myslím si, že jsme na úspěch měli. Škoda, že nám tam nepadlo víc gólů, pak by to vypadalo jinak,“ dodal.

Zklamaní hokejisté Polska po sestupu.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Jedno oko pláče, druhé se směje, protože jsme byli blízko. Možná chyběla jedna střela deset minut před koncem. Dát gól, třeba bychom to udrželi. Na druhé straně to bylo i daleko, protože soupeř byl kvalitní a nepouštěl nás do čistých šancí. Byl kvalitnější, měl větší individuality, zručnější, silnější na puku, vyhrával osobní souboje. My se přes tohle neuměli prosadit,“ mluvil uznale trenér Robert Kaláber.

Až na jednu zmíněnou výjimku Polákům nevycházely přesilové hry. „Kdybychom dali jeden dva góly, bylo by to jiné. Teď už se k tomu těžko něco říká. V závěru jsme riskovali, potřebovali jsme branku, abychom vyhráli, ale inkasovali jsme,“ ohlížel se Walega.

Složitě se mluvilo i Marcinu Koluszovi. „Cítili jsme, že můžeme uspět. Hodně to bolí, že to nevyšlo, jezdili jsme, bojovali, ale Kazachstán byl velmi dobře připraven. Na rozdíl od nás v minulosti sehrál spoustu podobně těžkých zápasů, my udělali tři čtyři chyby a oni dvě využili,“ hledal důvody nezdaru.

Zklamaní byli i polští fanoušci a fanynky.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Polsko však navzdory vyřazení zanechalo dobrý dojem. V žádném ze zápasů nepropadlo výsledkově ani herně, byť proti nim stáli soupeři nabití o hráče z NHL. „Myslím si, že Polsko ukázalo, že ten hokej umí hrát. Nenechali jsme nic náhodě a hráli jsme s každým jako rovný s rovným. Doufám, že se za dva roky uvidíme zase,“ vyhlásil Kamil Walega jasný cíl, tedy vybojovat rychlý postup zpět. „Každému z nás se tady líbilo, byl to pro nás velký svátek,“ potvrdil.

Podobně mluvil i Kaláber. „Já si myslím, že na návrat máme kvalitu. Musíme to trošku omladit, máme tam několik mladých kluků, kteří čekají, další končí reprezentační kariéru,“ podotkl trenér Polska.

Velký zážitek ve všech zanechala ostravská kulisa. „Rozhodně. Já si to užíval, protože tu bylo mnoho fanoušků, úžasná atmosféra, za což jsem jim vděčný. Někdy jsme hráli lépe, jindy hůř, ale nemyslím si, že by to bylo špatné, jak všichni před turnajem očekávali. Škoda, že jsme se neudrželi,“ uzavřel povzdechnutím Kamil Walega.