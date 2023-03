Hokejisté Poruby prohráli nedělní 3. zápas čtvrtfinále play-off Chance ligy ve Zlíně 1:2, stejným poměrem ztrácejí v celé sérii a v pondělí budou na ledě soupeře, který se pokouší o okamžitý návrat do extraligy, odvracet předčasný konec sezony.

Zlín - Poruba (Chance liga - 3. čtvrtfinále play-off, 12. 3. 2023) | Foto: Dejfoto.cz/David Peška

Zlín poslal do vedení v polovině první třetiny při přesilovce Kubiš. V čase 58:15 zvyšoval Köhler. Ostravané, kteří přestříleli domácí 46:24, už pouze snížili. V čase 59:19 se trefil Šoustal. „Druhou třetinu jsme byli lepší. Celou třetí třetinu jsme byli lepší… A bohužel jsme prohráli. Když to tak vezmete, odehráli jsme tři zápasy a dostali jsme jen jeden gól v rovnovážné hře, jinak jen branky v oslabení. To je v pytli,“ řekl trenér Poruby Jiří Režnar.

„Hráče těžko za něco kárat. Akorát za to, že jsme nevyhráli. Ten zápas byl výborný, my musíme proměňovat alespoň padesát procent šancí, pak bychom prostě nemohli prohrát. Pokud takhle zítra budeme hrát a oni budou stejně posraní jako dneska celou třetí třetinu… No ale musíme proměnit ty šance, co si kluci vypracují. A taky nesmíme zapomenout na naše fanoušky. Ti jsou i venku velkou oporou, za což jim děkujeme,“ dodal Jiří Režnar.

Chance liga – 3. čtvrtfinále play-off (neděle 12. 3. 2023):

Zlín – Poruba 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Kubiš (Pospíšil, Gazda), 59. Köhler (Novotný, Sedláček) – 60. Šoustal (Dufek, Sedlák). Rozhodčí: Veselý, Pilný – Maštalíř, Vašíček. Vyloučení: 7:5, navíc Hrníčko (Poruba) 5 minut a do konce. Využití: 1:0. Diváci: 5269. Stav série: 2:1.

Zlín: Huf – Husa, Gazda, Suhrada, Zbořil, Riedl, Talafa, Novotný – Sedláček, Sadovikov, Köhler – Lang, Hejcman, Sedlák – Kubiš, Gago, Mrázek – Kratochvíl, Kindl, Pospíšil. Trenér: Říha ml.

Poruba: Dolejš – Urbanec, Voráček, Klimíček, Lemcke, Sedlák, Krenželok, Doudera – Šlahař, Pšurný, Dufek – Berisha, Střondala, Hrníčko – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Bernovský, Karafiát, Brodek. Trenér: Režnar.