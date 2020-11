Ambiciózní klub se před začátkem ročníku netajil svým cílem postoupit do extraligy. Úvodní boje tomu odpovídaly a Poruba se usadila na čele tabulky. I ona si však poté prošla hromadnou karanténou kvůli onemocnění covid-19. Teď se chystá na restart, A-tým funguje v rámci možností normálně.

„Jezdíme třikrát čtyřikrát týdně na led do polského Jastrzebie, do toho máme kondiční přípravu. Některé kluby to ale rozpustily úplně, takže chvíli potrvá než se najede na nějaký tréninkový proces,“ říká pro Deník generální manažer Poruby Pavel Hinner s tím, že s výlety do Polska se počítá ještě do konce týdne.

Důvod je jednoduchý: v RT Torax Aréně totiž aktuálně není ledová plocha. Ta původní byla po uzavření vnitřních sportovišť rozpuštěna. „Už se ale pracuje na výrobě, takže od pondělí či úterý už bychom mohli trénovat u nás,“ doufá Hinner.

S dosud známými podmínkami, které se ještě pro první ligu budou ladit, je srozuměn. „Je ale otázkou, koho vše bude třeba testovat. Jestli to budou všichni, kteří jsou v zápise, tak se to samozřejmě prodraží. Ta částka bude třeba padesát šedesát tisíc, k tomu náklady na pořádání, naopak vstupné žádné, takže se může stát, že do toho kluby nepůjdou,“ není příliš optimistou. „Myslím si, že s tím testováním, pokud to bude taková částka, tak většina klubů s tím bude mít problém,“ dodává Pavel Hinner.

Pomoci by mohla Národní sportovní agentura, případně stát. „K určité refundaci prostředků třeba poslouží prostředky, které už byly odsouhlaseny. V našem případě to znamená přes dva miliony korun. Vše by se to mělo ujasnil a doplnit. Potom se rozhodne,“ má jasno šéf Poruby.

Scénářů pro dohrání ročníku je hodně. Dává však zapravdu prezidentu Českého hokeje Tomáši Královi, že odsouhlasený tříkolový systém základní části není reálné stihnout. „Vše je odvislé od toho, kdy se začne hrát, zda do toho naskočí všechny týmy, a jaký bude další průběh. Aby zase někdo nespadl do karantény,“ upozorňuje Pavel Hinner, který si radši ani nepředstavuje variantu nedokončení ročníku.

„To by bylo katastrofální,“ přiznává. „Negativní je už prodlužování začátku soutěže. I to bude mít dopady,“ myslí si. „Podle mého názoru pokud by se začalo až na začátku ledna, tak do toho některé kluby už nenaskočí. Ekonomika je nepustí. My ale hrát chtít budeme, protože postup je náš cíl a za tím jdeme. Zároveň si ale uvědomujeme, že velcí bez malých také nemohou být,“ doplňuje Pavel Hinner.

Základem je však počkat si na podmínky testování. „My do toho jít můžeme, ale když pět šest klubů řekne, že na to nemá, že je to pro ně likvidační, tak je pak otázkou, co s tím. Jak to řešit. Rozhodnutí musí být jednotné,“ připomíná Pavel Hinner.

Poruba zatím nesáhla ani k finančním restrikcím vůči hráčům či dalším zaměstnancům. „Za září jsme vše vyplatili ve stoprocentní výši, říjen řešíme, protože výplatní termín máme pětadvacátého. Jde i o to, zda lze uplatnit příspěvek pro OSVČ, od toho se vše bude odvíjet,“ uzavírá generální manažer Poruby.

Ostravané jsou při přerušení soutěže na první příčce, od druhé Jihlavy, třetí Slavie a čtvrtých Benátek je dělí pouze skóre. Navíc prvně dva jmenované celky mají odehráno o jeden, respektive dva zápasy méně.