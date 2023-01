Podívejte se: Splněný sen florbalistek FBC Ostrava, z Poháru mistryň mají bronz!

Střelecké hody v Šumperku zahájili Ostravané už v 6. minutě, kdy domácího Lackoviče překonal Berisha. Další góly přidali v úvodní třetině v rozmezí jedné minuty Vlachovec a Doudera. Na 4:0 zvýšil ve 30. minutě Šlahař, který minutu po čestném úspěchu domácího Průžka, svou druhou brankou v utkání vyhnal z domácí svatyně Lackoviče. Vystřídal ho Hamalčík, ale i on ve 48. minutě inkasoval. Autorem šestého gólu Poruby byl pak Gřeš.

„Poruba byla hokejovější a jednoznačně lepší. My jsme to mohli složit urputností, bojovností, úsilím a týmovým výkonem, ale tyhle atributy jsme tam měli jenom v určitých momentech, a to je strašně málo,“ vrátil se domácí kouč Lukáš Majer k průběhu sobotního duelu.

„Naše zakončení bylo takové, jaké by mělo být. Kluci odvedli dobrou práci, teď se připravíme na středeční domácí utkání se Zlínem,“ připomenul Jiří Režnar blížící se 39. kolo Chance ligy.

Chance liga - 38. kolo:

Draci Šumperk - RT Torax Poruba 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 38. Průžek (Bartoš, Drtil) – 6. Berisha (Klimíček, Christov), 17. Vachovec (Lemcke), 18. Doudera (Vachovec, Gřeš), 30. Šlahař (Berisha), 39. Šlahař (Pšurný, Sedlák), 48. Gřeš (Bernovský, Vachovec). Rozhodčí: Cabák, Šudoma - Zídek, Bohuněk. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 32:37. Diváci: 1232.

Šumperk: Lackovič (41. Hamalčík) – Dudycha, Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Kunst, Hrachovský – Žálčík, Bartoš, Průžek – Jelínek, Bernat, Svoboda – Mácha, Nedvídek, Vildumetz – Jouza, Křemen.

Poruba: Dolejš – Voráček, Klimíček, Lemcke, Doudera, Mlčák, Sedlák – Vachovec, Gřeš, Berisha – Pšurný, Šlahař, Hrníčko – Střondala, Christov, Häring – Toman, Karafiát, Bernovský.