Poruba tak naplno uspěla i ve druhém utkání pod vedením nových trenérů Karla Suchánka s Davidem Moravcem, k udržení pátého místa však potřebuje zvládnout i pondělní poslední kolo základní části doma s Prostějovem a zároveň doufat v zaváhání Litoměřic a Vsetína, kteří mají také 59 bodů, a s nimiž má ostravský celek horší bilanci vzájemných zápasů.

Derby ambiciózní favorit rozhodl prakticky během prvních dvou třetin. Domácí sice dokázali trefou Klimši reagovat na úvodní gól Kozáka, ale ostravský celek podnikl brankami Szatmaryho, Endála a Tomana trhák, na který Frýdek nebyl schopný odpovědět. Razítko na výhru hostů dali v závěrečné třetině Voráček, Hudeček a Sikora.

"Od začátku nám to sedlo. Dobře jsme bruslili, byli jsme v pohybu, hlavně prvních deset minut jsme hráli agresivně, do toho nás nakopla první branka. Myslím, že jsme předvedli výborný výkon, já jsem především rád, že jsme celé utkání odehráli na čtyři kompletní útoky, všichni hráči měli stejný čas na ledě a o to víc nás těší vítězství," řekl trenér Karel Suchánek.

O umístění či případném soupeři Poruba vůbec nekalkuluje. "To jde jen těžko. Navíc já osobně je aniu neznám, jelikož jsme k týmu přišli až teď. My chceme být připravení, ve formě a uvidíme, koho nám to v předkole přinese, to se uvidí," uvedl Suchánek.

HC Frýdek-Místek - HC RT TORAX Poruba 2011 1:7 (1:2, 0:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. Klimša (Martynek, Kindl) – 5. Kozák (Kanko, Brodek), 16. Szathmáry (Kozák, Korkiakoski), 23. Endál (Špaček, Raška), 29. Toman (Žovinec), 46. Voráček (Raška, Urbanec), 50. Hudeček (Urbanec, Sikora), 60. Sikora (Pořízek, Hudeček). Rozhodčí: Dědek, Cabák – Novák, Hanzlík. Vyloučení: 3:0. Využití: 0:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Honzík – Haman, Hrachovský, Husák, Adámek, Malík, Repe, Michálek – Veselý, Mikulík, Šedivý – Martynek, Kindl, Klimša – Macháček, Peterek, Tomi – Matiaško, Stuchlík, Flok. Trenéři: Trličík a Raszka.

Poruba: Foltán – Teper, Žovinec, Szathmáry, Kozák, Voráček, Urbanec, Slavík – Špaček, Raška, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Stloukal – Sikora, Hudeček, Pořízek – Brodek, Toman, Kanko. Trenéři: Suchánek a Moravec.

Další zápasy 33. kola: Ústí nad Labem – Havířov 3:2 (0:0,1:2, 2:0), Vrchlabí – Kolín 6:3 (3:0, 0:1, 3:2), Benátky n. J. – Litoměřice 2:5 (1:3, 1:0, 0:2), Kadaň – Vsetín 2:7 (0:2, 1:3, 1:2), Prostějov – Slavia Praha 2:5 (1:1, 1:1, 0:3), Sokolov – Přerov 0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 – 0:1), Šumperk – Kladno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1), Třebíč – Jihlava 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).

1. Kladno 33 20 3 5 5 124:83 71

2. Přerov 34 17 8 2 7 113:81 69

3. Jihlava 33 17 6 4 6 127:77 67

4. Vrchlabí 33 20 2 1 10 126:83 65

5. Poruba 33 17 2 4 10 109:84 59

6. Litoměřice 33 16 4 3 10 124:107 59

7. Vsetín 33 17 3 2 11 95:80 59

8. Třebíč 33 16 1 5 11 97:86 55

9. Slavia Praha 33 14 3 4 12 100:96 52

10. Sokolov 33 14 3 3 13 125:107 51

11. Prostějov 33 13 3 2 15 116:106 47

12. Ústí n. L. 33 11 4 4 14 87:105 45

13. Havířov 33 10 3 4 16 89:91 40

14. Benátky n. J. 33 10 2 5 16 86:109 39

15. Frýdek-Místek 33 12 1 1 19 90:114 39

16. Kolín 33 10 3 1 19 94:133 37

17. Šumperk 34 6 1 4 23 84:145 24

18. Kadaň 33 4 2 0 27 77:176 16

Poslední kolo základní části – dnes: 17.00 Havířov – Kadaň, Litoměřice – Ústí nad Labem, Slavia Praha – Benátky n. J. 17.30 Jihlava – Frýdek-Místek, Poruba – Prostějov, Vsetín – Sokolov. 18.00 Kladno – Vrchlabí, Kolín – Třebíč.