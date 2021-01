Domácí, kteří jsou už jen o skóre před Jihlavou na čele druhé nejvyšší soutěže, měli po střetnutí ke spokojenosti daleko. „Je to zasloužená prohra,“ řekl na rovinu trenér Poruby Martin Janeček.

„V prvních pěti střídáních jsme hráli docela dobře v útoku i v obraně, jenže potom jsme začali propadat. Víceméně nám uškodilo, že jsme jezdili do přečíslení a dali z toho laciné branky. Sokolov chtěl víc dávat góly, hrabal až do konce a vyplatilo se mu to. My jsme dělali jednu chybu za druhou a zaslouženě ztratili dva body,“ doplnil Janeček.

„Výhra se nerodila jednoduše, v prvních dvou částech jsme se nechali vylučovat a soupeř to potrestal. Musím však vyzdvihnout náš výkon, kluci bojovali a už ve druhé třetině si vytvořili nějaký souvislý tlak. V té závěrečné dřeli až do poslední chvíle, vyrovnali a ukázali, že jsme silný tým,“ byl rád kouč Sokolova Tomáš Hamara.

„Vnitřní síla je výborná, v týdnu jsme otočili už druhý zápas, což určitě není náhoda. Jsem rád, že jsme vydřeli dva body. Kluci zaslouží velké díky, smekám před nimi klobouk za nasazení,“ dodal.

RT TORAX Poruba 2011 – Baník Sokolov 4:5 PP (2:0, 2:1, 0:3 – 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Korkiakoski (Jáchym, Szathmáry), 18. Endál (Hudeček, Sikora), 22. Endál (Hudeček, Sikora), 38. Kanko (Szathmáry, Dundáček) – 30. Pohl (Kverka, Klejna), 47. Vracovský (Kadeřávek, Osmík), 59. Pohl (Kverka, Švec), 60. Osmík (Švec, Pohl), 61. Vracovský (Kverka, Pohl). Rozhodčí: Fiala, Cabák – Hanzlík, Dohnal. Vyloučení: 2:6. Využití: 2:1. Bez diváků.

Poruba: Muštukovs – Teper, Žovinec, Kozák, Szathmáry, Urbanec, Slavík, Dundáček – Pořízek, Hudeček, Sikora – Stloukal, Jáchym, Korkiakoski – Klíma, Raška, Endál – Kanko, Žolobov, Hotěk. Trenéři: Výborný, Janeček a Pavlačka.

Sokolov: Cichoň – Pohl, Poizl, Klejna, Kadeřávek, Kulhánek, Rulík, Tureček – Vracovský, Kverka, Osmík – Křemen, Vildumetz, Kropáček – Švec, Rohan, Šik – Prymula, Hašek, Jiskra. Trenéři: Hamara a Holejšovský.