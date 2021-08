Slovenský reprezentant, který odehrál v NHL za Edmonton a Toronto přes dvě stovky utkání, se letos rozhodl kariéru v zámoří uzavřít a při výběru nového angažmá dát na doporučení svého kamaráda a donedávna zadáka právě Ocelářů Martina Gernáta.

„V létě jsme setkávali a bavili se o tom,“ prozradil Marinčin s tím, že v kabině potkal dobrou partu. „I zázemí je super. Je to tak, jak mi to popisoval Gery. Zatím se nám tu s rodinou líbí, a to se týká i věcí mimo hokej,“ pokračoval s tím, že ho upoutaly hory. „To nám v Torontu chybělo,“ dodal devětadvacetiletý ofenzivní bek.

V této roli by měl Gernáta, který odešel do Švýcarska, nahradit. Nabídnout přidanou hodnotu směrem dopředu. „Gery tu hrál výborně. Těší mě, že se mu tak dařilo, ale podstatnější bude, abychom vyhrávali jako mužstvo. Pak přijdou i body. Když ano, bude vše oukej,“ připustil. „Na farmě v Edmontonu jsem hrál přesilovky, byl jsme útočně laděný. Pak mi tam ale řekli, abych začal bránit, že to bude moje cesta do NHL, tak jsem bránil, ale stále mě ten útočný hokej bavil,“ popsal Martin Marinčin.

Poslední léta mu ale v NHL pšenka nekvetla. „Už to nebylo ideální, ani to, co jsem od toho očekával. Hrával jsem málo, roky přibývají, takže jsme musel udělat nějakou změnu,“ odhalil.

Aby to v nejlepší lize světa šlo, přitom prý vyzkoušel vše. „Ať už to byl přestup jinam, nebo přišla změna trenéra. Ale to je život, beru to, jak to je. Jsem vděčný za ty sezony, co jsme tam byl, že jsme si mohl NHL zahrát a otvírám si nyní novou kapitolu. Beru to v pohodě,“ prohodil, přičemž KHL ho nelákala.

Přesun do Slezska se navíc odehrál tak rychle, že jiná nabídka ani nebyla na stole. „Nad Třincem jsem přemýšlel už v minulých letech, kdy jsem zvažoval návrat do Evropy. Řekl jsem si, že se tu hraje o titul, Liga mistrů, vysoké ambice, a to mě lákalo,“ přiznal.

Na tlak a očekávání, faktory, které v Třinci nechybí, je z Ameriky zvyklý. „Tohle je jedna z věcí, kterou mu roky za mořem daly,“ podotkl. „Jednou hrajete, pak ne, pak zase ano, a poté znovu nic. Není to sranda, takže jsem zapracoval na psychice, stal jsem se silnějším. Jinak ale nevím. Samozřejmě mi to dalo zkušenosti. Člověk hraje s nejlepšími hráči na světě, to vás musí obohatit,“ vypíchl Martin Marinčin.

Hokejové základy získal rodák z Košic od svého otce, jenž ho cepoval i tím, že po něm jednou hodil svazek klíčů. „To je taková příhoda, které se vždy zasmějeme. I s agentem, s nímž mám dobré vztahy. Ale jinak táta to udělal pro to, abych měl rád hokej a vážil si toho, že ho můžu hrát. Teď je mu jedno, kde hraji. Hlavní je, ať se mi daří, jsem šťastný a hokej mě baví,“ vylíčil Marinčin.

Podle svých slov si už ani nepamatuje, kdy hrál naposledy. Dnes se ale ukáže poprvé v dresu Ocelářů. „Jsem připravený a těším se. Dlouho jsem v zápase nebyl, věřím, že se bude dařit,“ uzavřel Martin Marinčin.