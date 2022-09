Otevření hokejové sezony Vítkovic: autogramiáda i křest dresů. Líbí se vám?

Mezi opory se budou chtít zařadit i obránce Mário Grman (Hämeenlinna), Willie Raskob (Nitra), nebo útočník Peter Krieger (Zvolen). „Loni jsme byli ve čtvrtfinále, teď chceme postoupit dál a udělat radost vítkovickým fanouškům. Je to přání i závazek, vytváříme si na sebe tlak, ale bez toho to nejde. Kádr je kvalitní, tréninky také. Vidíme, že tým směřuje správným směrem. Ale musíme být pokorní,“ upozornil Roman Šimíček.

„Asi těžko něco dodávat, ztotožňuji se s těmi slovy,“ reagoval trenér Miloš Holaň, jehož tým v přípravě absolvoval devět zápasů s bilancí šesti výher a tří porážek. Všechny prohry přišly na turné po Švýcarsku a Francii. „Soupeři byli nadstandardní, otevřelo nám to oči,“ přiznal Holaň. Generálka čeká Vítkovice ve čtvrtek v Brně.

„Jinak jsou výsledky akorát. Nejsem zastáncem toho, aby se v přípravě jen vyhrávalo. Pak si mužstvo myslí, že je vše v pořádku a nemusí na ničem pracovat. Samozřejmě, pro psychiku hráčů by nebylo dobré ani vše prohrát. Ale jsem rád, že se nám povedlo vyjet za hranice. Získali jsme všichni další zkušenosti,“ podotkl Miloš Holaň.

Největší hvězdou mužstva bude bezesporu Peter Mueller, který přišel za pomoci nových i stávajících sponzorů. „Už na jednáních a při hovorech do Ameriky bylo znát, že je profík každým coulem. Co mě na něm fascinuje, že na to, jaká je hvězda, tak si na nic nehraje, má obrovskou vůli po vítězství, kterou tady potřebujeme dostat. A hrozně nerad prohrává,“ vypíchl vlastnost Šimíček.

„Upozornil nás, že po prohře bude možná nepříjemný. Ale jsme za to rádi. Všichni chceme vyhrávat,“ měl jasno Šimíček, jehož těšilo, že klub udržel i lotyšského útočníka Robertse Bukartse.

„Mueller zapadl do týmu velmi dobře. Výborný profesionál, výborný přístup k tréninku, povzbudí mladší kluky. Parádní role. Osobnost, střelec, hvězda, nebudeme si nalhávat, že ne. Ale bez týmu nic neudělá. Na práci s ním se těšíme, bude to obohacení i pro nás trenéry,“ potvrdil Miloš Holaň. „Ale po každém hráči chceme, aby zahodil ego, šlapal pro tým a plnil svou roli,“ dodal.

Vyrovnaná je podle Holaně i brankářská dvojice Stezka – Klimeš, sestava se prý už krystalizuje. „Není lehké dát pětky dohromady, přišlo hodně hráčů. Ale složení už v hlavě máme,“ nastínil kouč deset dní před startem nejvyšší soutěže.

Vítkovice začnou v pátek 16. září na ledě Litvínova. O dva dny později se postaví doma silné Plzni. Podobně jako před rokem kvůli akcím v Ostravar Aréně ale Ridera odehraje osm z deseti úvodních utkání venku. „Já to neřeším, beru věci tak, jak jsou. Hráče na to připravujeme, chceme začít dobře, ale to by řeklo dalších třináct trenérů. Já bych se k tomu připojil,“ uzavřel Miloš Holaň.