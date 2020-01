Brankář reprezentace do dvaceti let Lukáš Dostál po utkání těžko skrýval z porážky 0:5 zklamání. „Mrzí mě to a těžko hledám slova, protože v týmu jsme měli obrovský charakter,“ říkal novinářům gólman, který nastoupil i přesto, že předtím prodělal nemoc.

„Prostě se to potkalo, celkově se mi tyto dva týdny moc nepovedly. Ale byl jsem rád, že jsem do zápasu dal vůbec dohromady a mohl chytat,“ uvedl Lukáš Dostál.

Můžete prozradit, proč jste utkání se Spojenými státy, a Kanadou vynechal? Co se vlastně stalo?

Asi jo, teď už nepůjde o žádné tajemství. Po zápase s Němci jsem celou noc zvracel, brzy ráno jsem jel do nemocnice, protože to nešlo zastavit. Byl jsem na kapačkách, pak jsem jel zpátky, ale moc jsem neměl chuť k jídlu, měl jsem podrážděný žaludek. Byl jsem rád, že jsem se dal dokupy na tento zápas.

V čem vidíte důvody vysoké porážky?

Nebudu chodit kolem horké kaše. Švédové nás přehráli, ukázali svou kvalitu, my jsme trochu doplatili na oslabení. Bohužel.

Jak těžké pro vás osobně bylo sebrat se po druhém gólu?

Stane se, stává se to i gólmanům v NHL. Samozřejmě mě to mrzí, protože ne že by šlo o zlomový gól, ale byl důležitý. Nechci se obhajovat, ale trochu jsem zamrznul, viděl jsem tři Švédy, jak se na mě valili, zavřeli mi mantinely. A jak jsem se zasekl, jeden z nich už byl u mě. Chtěl jsem to odhodit, ale místo toho jsem mu to nahrál. Jak říkám, to se stane, videí na internetu je hodně. Snažil jsem se dál chytat, zůstat v zápase, a i když jsem dostal pět gólů, tak myslím, že se mi to podařilo. Po celou dobu jsem se cítil dobře.

Jak byste zhodnotil působení českého týmu na domácím mistrovství?

V první řadě bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří nám tady vytvořili neuvěřitelnou atmosféru. Tohle je asi něco, co si ponesu dál. Pocit, že to nedopadlo, že jsme to nezvládli, bude přetrvávat a bude mě to dost dlouho mrzet. Měli jsme ale hodně těžkou skupinu a jsem rád, že i přes výsledek zápasu s Němci, který byl pro nás hodně důležitý, nezvládli jsme ho, tak jsme se z toho dokázali oklepat a získali jsme cenný bod proti Americe. Po této stránce to pro nás dopadlo dobře, postoupili jsme do čtvrtfinále, bohužel tam jsme to nezvládli.

Je to podle vás reálný obraz českého juniorského hokeje?

Myslím si, že to není na mě to hodnotit, spíše je to otázka na lidi, kteří jsou výše postavení a starají se o český hokej. Švédové ale ukázali obrovskou kvalitu.

Zmínil jste fanoušky, ti vám fandili a děkovali i v závěru za bezvýchodné situace. Co jste si říkal?

Slyšel jsem to, ale měli jsme tam pětiminutové oslabení, takže jsem se soustředil, abychom zase neinkasovali. Ale je to neuvěřitelné, tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat.

Tohle byl poslední turnaj vašeho ročníku. S jakými pocity ho opouštíte?

Přesně tak, je možné, že v budoucnu se s mnoha kluky nepotkám, takže po této stránce mě to mrzí, protože v podstatě s celým týmem se setkávám už od šestnáctek. Točí se tady stejní hráči. Měli jsme výborný charakter, pouto, ale bohužel to nedopadlo. Všichni jsme si to představovali jinak.