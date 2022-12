Nebývá časté, aby v pozici lépe postaveného týmu šli do derby Ostravané. Druhé místo a domácí prostředí je ale předurčovalo k tomu, aby oni určovali ráz zápasu. Nestalo se. Třinec v 10. minutě udeřil. „Škoda. Začátek nebyl moc dobrý. Jen jsme čekali, co s námi bude. Naopak ve třetí třetině už Třinec bránil náskok, my šli do rizika, ale takhle jsme měli hrát od začátku, abychom jim dělali problémy,“ věděl útočník Vítkovic Lukáš Krenželok.

Zkušený forvard v závěru zápasu jen snižoval, v prostřední části totiž skóre ve prospěch hostů navýšil Libor Hudáček, „Nevím, proč to dnes nešlo. Chtěli jsme být asi opatrní, neudělat chybu, ale pak se to stane a poté je těžké s Třincem výsledek otáčet. Obranu mají parádní. Třikrát na ni vyhráli titul,“ poznamenal Krenželok.

Velkou překážkou byl Rideře brankář Marek Mazanec. Sebevědomý, bezchybný, jistý. Chytil 29 střel. „Příprava? Asi jako na každého soupeře,“ prohodil jen. „Pustíme si to, řekneme, jak to budeme hrát, a pak doufáme, že to vyjde,“ usmíval se Mazanec s tím, že pochopitelně střelce jako Lakatoš, Mueller, či Bukarts zná.

„Víme, jak umí střílet a že jsou šikovní. A i když to víme, umí dát gól. To je hokej,“ pokrčil rameny, přičemž se ale několikrát zapotil. Třeba při brejcích, které Třinec rivalovi umožnil ve vlastní početní výhodě. „Co jsem si pomyslel? Že to musím chytit,“ zasmál se.

„Asi jsme nečekali, že do nás půjdou takhle agresivně při naší přesilovce. Z přemíry snahy, kdy jsme se to snažili udržet v pásmu u nich, nám frnkli. Od toho tam jsem já, abych něco chytil. Musím dělat svou práci,“ podotkl vzápětí.

„Je to tak. Ve finále jsme největší šance měli v oslabení. Frigo (Fridrich) jel sám, pak ujeli dva, ale nepadlo to. Prostě to dnes nevyšlo,“ povzdechl si jen Lukáš Krenželok, když se Mazanec zaskvěl i dvanáct vteřin před koncem po bombě Dominika Lakatoše. „Hezky vyhráli buly, náš bek tam nestihl přistoupit, protože to sehráli dobře a vylétlo to. Trefil mě do ramene. Musí ještě potrénovat,“ zavtipkoval třinecký gólman.

„Chytá výborně, je těžké mu dát gól,“ uznal Krenželok. „Ale nejdůležitější zákroky udělali moji beci. Když mi to vypadlo z brusle, nebo odkud, tak mě zachránili. Stejně jako v závěru při závarech, když nás vyšachovali a šli do prázdné. Někdo to tam vytáhl,“ pochválil spoluhráče za momenty, kdy se domácím fanouškům až tajil dech, protože puk už viděli v brance.

Za bernou minci nebral ani další svůj zápis do statistik. Cesta k vítězné brance začala u něj, a zbyla na něj asistence. „Kdyby to byl puk vyloženě nahraný přes celé hřiště, tak mám radost, ale tohle byla spíše znouzectnost to vyhodit,“ prohlásil Mazanec. „Marko (Daňo) to tam skvěle vybojoval, Hudy (Hudáček) vymíchal a super gól,“ ocenil kamarády.

Ani nevěděl, že Vítkovice utrpěly vůbec první prohru ve své hale, která znamená nula bodů. „Ale bylo to napínavé do posledního střídání, to bez debat. Vítkovice měly tlak, ale musím poděkovat našim klukům za velkou bojovnost. To se jen tak nevidí. Z naší strany se mi to líbilo,“ dodal Marek Mazanec.

„Ke konci nám chyběla trocha štěstí. Dát ten gól dřív, bylo by to lepší, byly tam parádní šance, kdy chyběly jen kousíčky. Ale možná jsme si to nezasloužili za ty dvě třetiny, kdy byl Třinec lepší. To se mu vyplatilo,“ věděl Krenželok.

„Nevyhráli jsme, nedá se nic dělat, jedeme dál. Prohra vždy mrzí, ale teď musíme zapomenout. Nejde celý rok vyhrávat. Musíme si z toho vzít to dobré, ukázat si video a nachystáme se na další zápas,“ hecoval tým směrem k příští středě, kdy Vítkovice přivítají v domácí derniéře pro rok 2022 Mladou Boleslav.

Představení druhého celku tabulky se čtvrtým ale nechybělo nic. Emoce, z toho vyplývající náznaky šarvátek, ani skvělá kulisa. „Výborná. Před Vánoci parádní,“ přikývl Lukáš Krenželok. „Hrálo se tu krásně, musím i našim fanouškům poděkovat, že v takovém počtu přijeli. Bylo to super,“ přidal se na závěr Marek Mazanec.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Holaň (Vítkovice): "Vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Nám to dneska trochu drhlo a dvě třetiny jsme se nemohli prosadit. Ale šancí jsme měli více. Paradoxně jsme je měli v oslabení, kdy jsme dvakrát ujeli. Gól přišel asi už trochu pozdě. Od té doby jsme byli jasně lepší, a i když nerad používám v hokeji slovo štěstí, dneska nám v závěru nepřálo. Skákalo nám to tam kolem tyček, měli jsme šanci do prázdné branky, ale vyrovnat se nepovedlo."

Zdeněk Moták (Třinec): "Vyrovnaný zápas s dobrým koncem pro nás. Já jsem byl rád, že jsme odskočili do dvougólového náskoku, to nám pomohlo. Bohužel v třetí třetině jsme inkasovali v oslabení a domácí rozpoutali velký tlak. Závěr byl poměrně hektický, ale domácí šance jsme přečkali. Mám velkou radost."