Hráči Ridery si v cestě za posunem na druhé místo tabulky významně pomohli v přesilových hrách, využili dvě. V jedné z nich poslal v 5. minutě poprvé skóroval Schleiss, na což odpověděl Sedláček. Podobně se vedlo i hostujícímu Dufkovi, který v polovině utkání reagoval na předchozí trefu Werbika.

Ještě ve druhé třetině však vrátil domácím minimální náskok Marosz, na něhož v závěrečné dvacetiminutovce navázal Krenželok. V 52. minutě pak ještě stačil snížit Dobiáš, ale poslední slovo měl znovu Marosz.

Vítkovice se tak bodově dotáhly právě na Zlín a díky lepšímu skóre jim patří druhé místo. O tom, zda postoupí do play-off, se rozhodně ve čtvrtek v Třinci, na který Ostravané ztrácí jen bod.

"Potřebovali jsme vyhrát, vyhráli jsme, takže s tím jsme spokojeni. Samozřejmě i tentokrát tam bylo plno chyb a nepřesností, ale to bylo oboustranné. Měli jsme i hodně dalších šancí, ale to bohužel i Zlín. Každopádně jsme za ty body rádi, protože nám to otevřelo cestu směrem k rozhodujícímu zápasu v Třinci," zhodnotil jeden z vítkovických trenérů Ladislav Svozil.

Vítkovice – Zlín 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. Schleiss (J. Hruška, Trška), 19. Werbik (L. Kovář), 40. Marosz (Mikyska), 46. Krenželok (Irgl), 59. Marosz (Irgl, Kovář) – 13. Sedláček (Ferenc), 28. Dufek (Dluhoš), 52. Dobiáš (Köhler, Honejsek). Rozhodčí: Hradil, Kika – Gebauer, Rožánek. Vyloučení: 9:8. Využití: 2:0. Diváci: 709.

Vítkovice: M. Svoboda – Štencel, Polák, Trška, R. Černý, L. Kovář, Kubeš, Demel – Mallet, R. Hruška, Lakatoš – L. Krenželok, Marosz, Irgl – Dočekal, Mikyska, Schleiss – Dej, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.

Zlín: Huf – Řezníček, Gazda, Suhrada, Ferenc, Dluhoš, Hamrlík – Herman, Fořt, Ondráček – Köhler, Honejsek, Dobiáš – Sebera, Fryšara, Dufek – Václavek, Sedláček, Karafiát. Trenéři: Svoboda a Hamrlík.