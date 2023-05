/ROZHOVOR, VIDEO/ S třineckým hokejem je spjata stejně jako mnohé hráčské legendy nebo zlatý kouč minulých let Václav Varaďa. Primátorka statutárního města Věra Palkovská je v posledních týdnech na stadionu, v nadsázce řečeno, skoro stejně často jako v kanceláři na magistrátu. Věřila v regionální derby, ale i přes postup Hradce do finále nepochybuje o dalším prvenství dračí smečky. Co na sebe prozradila?

Primátorka Třince Věra Palkovská věří ve čtvrtý titul Ocelářů v řadě | Video: Deník/Petr Jiříček

Jaký hráč z třineckého týmu je váš nejoblíbenější a proč?

Aron Chmielewski, protože ho znám osobně. Jsme ve finále v podstatě počtvrté za sebou, byť sérii přerušil nedohraný covidový ročník. Měla jsem v týmu za tu dobu už více oblíbených hráčů, mnozí už ale za Oceláře nehrají. Mými velkými oblíbenci byli Martin Adamský a Jiří Polanský, taky Zbyněk Irgl a Šimon Hrubec. To byli mí dlouholetí oblíbenci, s nimiž se k sobě dodnes hlásíme. Ale ze současného týmu je to především Chmielewski.

Máte i nějakého oblíbence z týmu soupeře?

V semifinále s Pardubicemi to byl David Cienciala, třinecký odchovanec, který u nás vyrostl a kterého sleduju, byť jeho osobně neznám. V Hradci nikoho takového nemám.

Půjdete se podívat na domácí zápasy?

Výjimečně jsem sledovala i poslední zápas Vítkovice – Hradec, jinak koukám vyloženě na Třinec. Chtěla jsem však vědět, jestli bude regionální derby. Sledovala jsem s napětím, jak to dopadne. Samozřejmě jsem si nenechala zprostředkovaně ujít ani první dva vítězné zápasy finále! Pro fanoušky jsme ostatně připravili jedno překvapení.

Jaké?

Rychle jsme reagovali na události z konce semifinálových sérií a na oba úvodní zápasy v Hradci pozvali všechny třinecké fanoušky na náměstí. Zprostředkovali jsme jim utkání na velkoplošné obrazovce. Pokud se série do Hradce znovu vrátí, opět velkoplošné sledování zrealizujeme. Zkrátka když budeme hrát venku, bude to na náměstí.

Je vidět že Třinec skutečně žije hokejem. Ale zpět k vám, zavítáte tedy o víkendu na finále do Werk Areny?

Domácí zápasy v play-off jsem navštívila v podstatě skoro všechny, ať už ve čtvrtfinále nebo semifinále. Na finále samozřejmě dorazím! Od pátku mám v kalendáři zapsané termíny a ruším jiný program, který jsem měla. Jdeme s rodinou na hokej!

Pozvala byste na stadion i hradeckou primátorku?

Budu mít ve Werk Areně spoustu hostů a primátorka z Hradce Králové bude mezi nimi. Impuls však vzešel od ní, byla holt rychlejší. (usmívá se) Jsme v kontaktu a předpokládám, že o víkendu přijede. Alespoň se spontánně seznámíme. Zatímco já jsem ve funkci už páté období, ona vede město v prvním období a ještě jsme neměly příležitost se seznámit.

Co nejraději u zápasu jíte a pijete?

Nejím nic. A pokud piju, dám si deci vína – vždycky bílého. Nejraději mám prosecco, ale to na hokeji nemáme.

Je o vás známo, že fandíte se vším všudy – i v dresu. Budete ho mít znovu na sobě?

Mám vícero dresů, jeden je obzvlášť památeční, mám na něm totiž podpisy všech mistrů, a ten si také vezmu. Závěr sezony určitě strávím v dresu. Hokejem žije celé město i moje rodina, na hokej se mnou chodívají pětiletí vnuci, také mají své dresy a sami hrají hokej.

Jak podle vás finále dopadne?

Přála bych si – a věřím tomu, že vyhrajeme. Bála jsem se Pardubic, z jejich strany bylo obrovské nasazení, i s ohledem na oslavu sta let pardubického hokeje. Sparta byla kapitola sama pro sebe, vyřadit ji přineslo obrovskou radost. A teď věřím, že vyhrajeme i finále, nemyslím si ale, že to bude tak lehké a vyhrajeme 4:0 na zápasy. Před začátkem série jsem tipovala, že dojde na všech sedm zápasů a vyhrajeme 4:3, nyní máme dvě vítězství z ledu soupeře, takže by to mohlo být o něco lepší.

Hradec odehrál v součtu o několik zápasů víc než vy – i díky mnoha prodloužením. Bude to vyčerpávající finále?

Jako matematik jsem vždy věřila na zápas o třech třetinách, ale tady byly popřeny všechny zákony. (směje se) Že to ale bude tak dlouhá sedmizápasová série jako semifinále mezi Hradcem a Vítkovicemi, to nečekám.