Obránce Roman Polák, útočníci Lukáš Krenželok či Zbyněk Irgl. Po letech strávených v zahraničí či jiných českých klubech se rozhodli spojit svou další budoucnost právě s Ostravou a celkem, ze kterého vyrazili do světa. „Pod tím sloganem si lze představit cokoli vás napadne. Ať už návrat některých našich hráčů po dlouhé době zpět do mateřského klubu, nebo to, že za Vítkovice chceme bojovat na všech frontách,“ objasnil na čtvrteční oficiální tiskové konferenci prezident klubu Petr Handl.

Spojení ‚rvát se‘ má přitom svůj význam. Stále nedozněla epidemie koronaviru, která předčasně ukončila minulou sezonu a také v Ostravě se jejími dopady musí vyrovnávat.

ZÁJEM FANOUŠKŮ POKLESL

Začne sezona v termínu? Dohraje se vůbec? A jak to ovlivní kluby po ekonomické stránce? To jsou otázky, které si pokládají mnozí manažeři, vítkovických nevyjímaje. Zvlášť když horšící ekonomika dopadá na sponzory i fanoušky. „Doba je nejistá po organizační i sportovní stránce. Důležití a dlouhodobí sponzoři zachovali příspěvek do rozpočtu klubu ve stejné míře. Máme však i partnery, kteří se nám ohlásili, že budou muset ubrat, nebo i takové, kteří se museli omluvit, že v tomto období nejsou schopni pomoci,“ přiznal Petr Handl.

Co vedení vůbec nepotěšilo, je nízký zájem o permanentní vstupenky. Zatímco jiné kluby zůstaly na svých číslech z minulých let, nebo jsou dokonce výš, ve Vítkovicích zaznamenali pád o padesát procent. „První týden vypadal optimisticky, čísla začala naskakovat a naznačovala, že nás lidé nenechají ve štychu. Bohužel to bylo jen první zdání,“ pokrčil rameny Petr Handl.

„Je to jev, který se nám těžko komentuje, protože jsme doufali, že i ostravský fanoušek se bude chtít podílet na záchraně extraligového hokeje ve městě, ale zatím to tak nevypadá, byť jsme si vědomi, že situace není lehká. Asi ale budeme patřit k těm, které fanoušci nad vodou nepodrží,“ pokračoval. „Sezona bude velmi náročná i v kombinaci s tím, že nadále město Ostrava nedává na extraligový hokej ani korunu,“ dodal Handl.

KÁDR NENÍ NIKDY UZAVŘENÝ

I přesto se podařilo do Ostravy přilákat řadu zajímavých jmen, která by mohla dát zapomenout na bídnou minulou sezonu. Trenér Mojmír Trličík je s podobou kádru spokojený. „Máme v podstatě to, co jsme chtěli. Není nic, co by nebylo splněno,“ zdůraznil kouč, který se při výběru hráčů držel dvou základních věcí – momentální i budoucí výkonnosti a charakteru. „Věříme, že jsme měli šťastnou ruku a bude se dařit,“ zadoufal Mojmír Trličík.

Podobně mluvil také sportovní manažer Roman Šimíček. Že by to však znamenalo uzavření kádru, to vyloučil. „Kdybych řekl, že je uzavřený, lhal bych. Může se stát cokoli, příliv ven i dovnitř, navíc nevíme, jak se to vše bude vyvíjet. Vždy se ale snažíme hledat nejlepší možnosti, aby byl tým co nejsilnější,“ uvedl Šimíček.

Zvlášť když je ve hře ještě jeden návrat. Na čtrnáctidenní zkoušce je v Ostravě bývalý reprezentační obránce a mistr světa Michal Barinka, který už naskočil v úterý a ve středu do zápasů v Havířově a Olomouci. Trenéři ale jeho působení nijak nehodnotí.

„Chtěli jsme do týmu další konkurenci, která je vždy dobrá. V těch dvou zápasech to měl těžké, ale přesto byl vidět jeho přehled ve hře, zkušenost, když má puk, nehodí ho za plexi, ale chce s tím něco udělat a hrát. Teď má 14 dní na to, aby se ukázal a zejména kondičně se dostal do pohody,“ zmínil Roman Šimíček.

Pozitivní je před novým ročníkem i obránce, kapitán a největší hvězda týmu Roman Polák. Mužstvo je podle něj kvalitní, dobře poskládané a na soutěžní zápasy po řadě měsíců nažhavené. „Je v něm chtíč, všichni odvádí skvělou práci na ledě i mimo. Chtějí vyhrávat a být nejlepší. Ani v NHL jsem se nesetkal s takovou připraveností,“ přiznal. „S tím, co tady máme, máme šanci na úspěch, byť v této době nikdo neví, jak to bude pokračovat,“ dodal.

„Abych nekončil pesimisticky. Věřím, že se máme od čeho odrazit, a sezonu zvládneme. Chceme se rvát o to, aby značka vítkovického hokeje byla opět na výsluní,“ uzavřel dovětkem Petr Handl.