/FOTOGALERIE/ Když v čase 56:44 vstřelil třinecký kapitán Petr Vrána gól na 3:1, někteří fanoušci už Werk Arénu opouštěli. Chyba! Přišli o skvělý závěr výborného derby. Hokejisté Vítkovic z beznadějné situace během poslední půlminuty nedělního duelu 4. kola extraligy vyrovnali trefami Stuarta Percyho a Dominika Lakatoše, v prodloužení však přece jen překlopil skóre na stranu mistrů v poměru 4:3 střelec Libor Hudáček.

Fanoušci při derby Třince a Vítkovic (24. září 2023). | Video: David Hekele

Na tribunách se fanoušci hecovali povedenými choreografiemi, na ledě byla k vidění atraktivní podívaná. Po dvou třetinách a zásazích Hrehorčáka s Kriegerem byl stav 1:1, ve třetí vše gradovalo. Když Růžička a Vrána potrestali dvě vyloučení Vítkovic góly, málokdo asi pochyboval o tom, že tři body nezůstanou v Třinci. Jenže pak se děly věci.

Ostravané se vzchopili. Pomohlo jim i vyloučení Poláška za zdržování. „Je jedno, jak jsem to viděl. Rozhodčí mi vysvětlili, že dvě minuty do konce jim stačí, že se jednu sekundu nehýbe puk a pak si mohou foukat, jak chtějí,“ pravil k momentu z předposlední minuty rozmrzele třinecký hříšník.

Vítkovice 33 vteřin před sirénou snížily brankou Stuarta Percyho. Pak si vzaly oddechový čas a plány na závěrečný útok vyšly. „My víme, kdo tam má chodit, a jak to máme dělat. Ale připomněli jsme si to a bylo to i trošku o štěstí, že se tam tak odrazil puk. Mohl jsme ho nahrát Lakymu, a ten vystřelil,“ popsal moment z poslední vteřiny útočník Marek Kalus, který stejně jako u Percyho trefy asistoval i u vyrovnání kapitána Dominika Lakatoše.

„Instrukce byly jasné a zřetelné. Prostě to házet tam, dostat se do brány, udělat tam nějaký rozruch, hodit tam ten puk a věřit, že to propadne do brány. Naštěstí se nám to tam dobře odrazilo, vyhověli jsme si, a dokázali jsme dát gól. Pak se štěstím se podařilo vstřelit další,“ byl rád Lakatoš.

Kalus přiznal, že druhá nahrávka nebyla úplně cílená. „Slyšel jsem Lakyho, jak řve z druhé vlny, a dával jsem to tam defacto naslepo. Ten už to jen vystřelil,“ přiblížil Kalus.

Jeho souputník souhlasil. „Já jsem čekal, kdy to na mě vyplave. Doufal jsem, že mě uslyší, řval jsem na celý zimák. Slyšel, posunul mi to, a moje práce byla to uklidit. Díkybohu se tak stalo,“ oddechl si vůdce Vítkovic Lakatoš.

„Hele takových v lize… Neříkám, že jich je hodně. Svou práci dělá dobře, jde před bránu, i v přesilovce je cítit,“ okomentoval to, co odvedl pro vítkovický tým Kalus, Adam Polášek. „Perfektní. Prokazoval to minulou sezonu, je to tak i teď. Na brankovišti to umí, patří v tom mezi nejlepší hráče v extralize. Jsme rádi, že ho máme, lepí mu to, a padá,“ přikývl Lakatoš.

Pohled na rozdělení bodů byl pochopitelně jiný. „Já pozitivně beru celkový výkon, jak jsme to odehráli. Prohrávali jsme šest sedm minut před koncem o dva góly a v posledních chvílích se povedlo ty dvě branky dát. Navíc Třinci, který má neskutečné pásmo, vynikající obránce i gólmany,“ řekl Dominik Lakatoš.

„Klobouk dolů před kluky, jak jsme to zvládli. A gratulace Třinci. Myslím, že zápas měl všechno. Výborně se bránilo, spousta soubojů. Za mě perfektní hokej,“ pokračoval. „Jsem za bod rád, především je to ale nakopnutí pro nás jako pro tým. Že jsme to nesložili a dokázali se vrátit do toho utkání,“ doplnil Kalus.

Naopak domácí cítili zklamání. „Měli jsme si to uhrát úplně jinak. I to moje vyloučení… Pak jsme vedli deset vteřin před koncem o gól, trochu tomu chybělo. Zbytečně jsme odevzdali bod,“ věděl Adam Polášek, pro něhož to byl speciální duel.

Jako vítkovický odchovanec se postavil mateřskému klubu poprvé v dresu úhlavního rivala. „Bylo to fajn. Bylo vidět, že je to derby. Jejich fanoušků přijelo hodně, náš kotel předvedl také parádní práci. Užil jsme si to,“ uzavřel Polášek.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Országh (Třinec): „Viděli jsme velmi dobrý zápas. Z obou stran bojovný, nikdo si nic nedaroval, taky oba gólmani chytali výborně. Vypadalo to, že bude zápas o druhém gólu a dali jsme dokonce třetí. Takový stav (3:1) si už musíme pohlídat a dohrát nějakým způsobem do konce. Jsme rádi za vítězství, hráli jsme proti kvalitnímu soupeři a každý bod si ceníme, ale v tomhle zápase jsme jeden ztratili. Musíme se poučit."

Miloš Holaň (Vítkovice): „Krásný zápas, velký boj na ledě i v hledišti, hráči cítili podporu fanoušků. Domácí nás párkrát zatlačili, na konci přesilovky jsme udělal hrubou chybu, kdy jsme se snažili hrát krosovou přihrávku, ta byla ztečovaná, samostatný únik a gól. Ve druhé znovu dobrý hokej, podařilo se nám vyrovnat, do třetí jsme šli za stavu 1:1. Tam jsme udělali pár chyb v obraně plus zbytečné vyloučení, které nás skoro stálo zápas. Musím hráče pochválit za nasazení. Že se vydali úplně ze všeho a v závěru během 35 vteřin dali dva góly na 3:3. Pro nás zklamání z výsledku, že není bodů více, ale zlatý bod z toho, že možná byl zápas za stavu 1:3 v hlavách některých už ukončen. Vzchopili jsme se. V prodloužení jsme měli taky tutovku, ale proměnil ji soupeř.“

Oceláři Třinec – Vítkovice Ridera 4:3 PP (1:0, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 20. Hrehorčák (M. Roman), 50. M. Růžička (Nestrašil, Kundrátek), 57. Vrána (Pánik, Hudáček), 64. Hudáček (Mazanec) – 37. Krieger (Raskob, Mueller), 60. Percy (Lakatoš), 60. Lakatoš (Mueller). Rozhodčí: Kika, Vrba – Rampír, Blažek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:1. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička, Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána, Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták a Országh.

Vítkovice: Klimeš – Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Zeleňák, Gewiese, L. Kovář – Mueller, Krieger, Káňa – Lakatoš, Chlán, Fridrich – Kalus, Kotala, Bukarts – R. Půček, Přibyl, Krejsa. Trenér: Holaň a Philipp.