„Důležitá výhra, první krůček k tomu, abychom byli úspěšní,“ oddechl si po vyrovnané bitvě Lakatoš, který byl v minulých dnech v péči fyzioterapeutů a doktorů. „A hraju,“ prohodil.

V 61. minutě využil zaváhání hostující obrany v čeles brankářem Vejmelkou. „Pro mě to bylo jednoduché. Odrazil se ke mně puk, nahodil jsem to na gólmana, šli jsme za tím, pro nás to dobře skočilo. Hrouda (Hruška) mi to naservíroval perfektně před branku a já to jen potáhl do protipohybu,“ popsal Dominik Lakatoš.

Jinak v zápase mnoho šancí k vidění nebylo. „Spíše oťukávání, upracovaný hokej, hlavně o osobních soubojích. Prostě první zápas, v němž jsme byli o gól horší,“ přiznal útočník Komety Daniel Rákos.

„Je to play-off hokej. Nic se nevypouští, musí se hrát do těla, ne na krásu, proto padají škaredé góly. My jsme si za tím šli, věděli jsme, co chceme hrát, a jak, plnili jsme pokyny a udělali první krůček,“ dodal Lakatoš.

Za klíčový faktor považoval zvládnutá oslabení. „Víme, že v tom je Kometa silná. Chtěli jsme se vyloučením vyvarovat, to se dařilo, a když už ne, tak jsme ji ubránili,“ byl rád. „Kluci to hráli výborně, ale oni je přečetli. Nevyšlo to však v jednom zápase, takže se nic neděje,“ byl klidný Rákos.

Chvála se nesla také na brankáře Daniela Dolejše, který nahradil indisponovanou jedničku Miroslava Svobodu. „Zvládl to dobře. Byla to bitva gólmanů, obecně play-off rozhodují gólmani a maličkosti a obojí bylo na naší straně,“ řekl trenér Miloš Holaň.

Ve čtvrtek čeká od 15 hodin oba týmy na stejném místě odveta. „Máme taktiku, které se chceme držet. Jdeme si za tím, aby to šlapalo, fungovala kabina a uděláme vše pro to, abychom do Brna odjížděli se dvěma body,“ uzavřel Dominik Lakatoš.