Rideře tím vyšla odveta za úterní porážku, na Vervu ztrácí už jen bod. „Byl to strašně těžký zápas, jsme strhaní, ale zároveň velmi rádi za ty tři body. Určitě to mohlo být trochu bez paniky, třetí třetina byla šílená, ale ubojovali jsme to. Jsou to pro nás cenné body, protože Litvínov je v tabulce vedle nás, takže jsme mu potřebovali vrátit tu poslední porážku,“ uvedl útočník Vladimír Svačina, který si připsal tři kanadské body (2+1).

Skóre otevřel už po 39 vteřinách. „Litvínov přijel dnes a víme, jaké je to sedět celý den v autobuse, takže jsme na ně chtěli ze začátku vlítnout, že by mohli ještě spinkat. Nasadili na nás bránící lajnu, ale dali jsme gól, čímž jsme se jí zbavili a už to bylo klidnější. Vždy je lepší, když se start povede,“ říkal Svačina.

Další ze střelců Jan Hruška, který ke gólu přidal i dvě asistence, litoval šance obránce Petra Gewieseho v závěru druhé třetiny. Hned z protiútoku totiž Verva snížila na 1:2. „Je to škoda, protože mohlo to být 3:0 a zápas by se tak vyvíjel klidnějším směrem. Místo toho nás gólem z protiútoku dostali pod tlak, zamávalo to s námi a ovlivnilo to celou třetí třetinu,“ vypozoroval.

Bez povšimnutí nemohl situaci přejít ani trenér Miloš Holaň. „Moje emoce byly šílené, tam jsem měl tep dvě stě, protože o takových situacích jsme mluvili na mítinku, že potřebujeme, aby i beci pomohli a skórovali. Nutili jsme je do útoku, a když se naskytne taková situace, je neomluvitelné to (přihrávku) vracet zpátky. Hráč musí být sobec a vzít to na sebe. Byl jsem vytočený a doufám, že se to už nebude opakovat,“ prohlásil Holaň.

„Klasické ‚nedáš, dostaneš‘. Něco jsme si k tomu řekli, protože tak, jako vám rychlý gól na začátku pomůže, tak inkasovaný gól do šatny je naprd. Naštěstí to pro nás nic neznamenalo, takže se z toho musíme poučit. Přece jen my moc gólů nedáváme, takže když takovou šanci máme, bylo by dobré si s ní poradit lépe,“ přiznal Vladimír Svačina, který nabídl zajímavý pohled i na napínavý závěr.

„Optimální to samozřejmě není, ale já mám rád, když je to takové vypjatější a jde o něco až do konce. Mě to určitě neznervózní, že bych odhazoval puky nebo tak něco. Vždyť nejlepší obrana je, když my hrajeme s pukem na holi, takže se pořád snažíme na něm být. Myslím, že jsme to pak dobře odbránili, ale chtělo by to od nás klidnější závěr, než byl teď,“ připustil Svačina.

„Možná by nám klidnější zápas prospěl, na druhé straně výhra o gól je euforičtější. Radši bych si ale odehrál poklidnou třetí třetinu, užil si ji a nestresoval se do poslední vteřiny,“ usmál se Jan Hruška. „Jsme rádi, že jsme jim vrátili ten zápas z Litvínova, který jsme také měli dobře rozehraný, ale bohužel jsme o tři body přišli,“ doplnil.

Svačina ještě upozornil před uspokojením. Už v neděli Vítkovice hostí Hradec Králové. „Zítra je další den a zase to musíme odmakat. Nic nejde lehce, o všem se bavíme, naše lajna chce týmu pomoci, dostáváme velký prostor na ledě, takže důvěru musíme splácet. Doufám, že to tak bude pokračovat a pro tým budeme co nejvíce platní,“ uzavřel Vladimír Svačina.