Ostravané vykročili k úspěchu už v první třetině, kterou góly Jáchyma a Korkiakoskiho vyhráli o dva góly. V prostřední části ještě náskok navýšil Žovinec, a i když domácí z holí Čípa a Zbořila snížili, v závěrečné třetině potvrdili triumf Poruby Žovinec a Hudeček. „Jsme velmi rádi, že jsme udrželi nervy na uzdě a nenechali se vyprovokovat k oplácení,“ řekl na úvod hodnocení trenér David Moravec.

„První třetina byla z naší strany velmi dobrá. Snažili jsme se zápas ovládat, ale ve druhé části se to změnilo. Hráli jsme dvakrát ve třech, měli jsme hodně vyloučených. Trošku nám to uteklo, ale díky obětavosti a skvělému brankáři jsme to zvládli. Třetí třetinu jsme se snažili kontrolovat, což se nám podařilo,“ oddechl si Moravec.

„Stojí proti nám ale velmi zdatný soupeř – rychlý, silný v osobních soubojích. Série bude ještě velmi náročná, před Přerovem máme obrovský respekt,“ uzavřel David Moravec před dvojzápasem v Ostravě, na který dojde v úterý a ve středu.

HC ZUBR Přerov – HC RT TORAX Poruba 2011 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 32. Číp (Macuh), 35. Zbořil (Süss) - 8. Jáchym (Kozák, Špaček), 14. Korkiakoski (Jáchym), 22. Žovinec, 51. Žovinec (Hudeček, Kanko), 60. Hudeček. Rozhodčí: Cabák, Koziol – Gančarčík, Hanzlík. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:2.

Přerov: Petrásek – Dluhoš, Forman, Zbořil, Mlčák, Kubeš, Krisl, Suhrada – Doležal, Pšurný, Dostálek – Sebera, Hejcman, Číp – Svoboda, Dvořák, Süss – Goiš, Macuh, Štefka. Trenéři: Kočara a Grof.

Poruba: Foltán – Žovinec, Teper, Urbanec, Voráček, Kozák, Szathmáry, Slavík – Hotěk, Hudeček, Kanko – Brodek, Raška, Sikora – Špaček, Toman, Endál – Korkiakoski, Jáchym, Pořízek. Trenéři: Suchánek a Moravec.

Další zápasy čtvrtfinále play-off: Jihlava - Litoměřice 1:4 (1:1, 0:0, 0:3), stav série: 1:1. Vrchlabí - Vsetín 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), stav série: 1:1. Kladno - Slavia Praha 2:1 PP (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0), stav série: 2:0.