Odehrál jste 38 utkání v NHL, znáte prostředí. Pomáhá vám to i v práci?

Stoprocentně. Tvrdím, že ten, kdo hokejové prostředí nezažil, to může mít načtené z knížek, nakoukána videa z youtube, ale těžko lze vykládat a učit. Navíc spousta lidí a bývalých hráčů, proti kterým jsem hrál, jsou našimi obchodními partnery, jsou ve vedeních klubů. Třeba Venca Nedorost, funguje tak i mnoho Švédů či Finů. Známe se, máme k sobě respekt, takže kariéra mi pomáhá výrazně.

Když jste končil kvůli zraněním, věděl jste, co dál?

Vůbec. Dělal jsem v rodinné firmě u táty, což mě nenaplňovalo, ale pak jsem od svého bývalého agenta Míry Henyše dostal nabídku, jestli bych mu nepomohl s mladými hráči. Trénovat jsem nechtěl, tak jsem do toho naskočil a uchvátilo mě to.

Myslím si, že můžeme poukázat – hlavně u mladých – na čem zapracovat, co zlepšit. Pak sledujete cestu hráčů, které jsme poprvé podepsali ve čtrnácti patnácti letech, už mají za sebou třeba i draft a vidíte jejich posun. A když vyjednáte výborný kontrakt, je to bonbónek.

Je ale dobré mít ve čtrnácti letech agenta?

Kvalitního hráče to stejně potká. My to máme nastavené tak, že když vidíme talent, chceme ho podepsat, ale také s ním pracovat a pomoci mu. Udělat servis, aby myslel jen na hokej. Teď už se to tak utahuje, že výjimkou nejsou hráči podepsaní ve dvanácti letech.

Jak jste se dal dohromady s Vladimírem Vůjtkem?

Oba jsme dělali právě pod Mírou Henyšem, a když ten umřel, tak jsme stáli na rozcestí, co dál, protože firma fungovala. Proto jsme ji od rodiny odkoupili. Dnes je tady asi pět velkých agentur, spousta menších, konkurence tedy velká, protože hráčů zase tolik není, takže se musíte otáčet. Z kanceláře se ta práce dělat nedá.

Moc volna během roku tedy nemáte…

To ne, volno si umím udělat. Většinou o prázdninách, protože nám se nejvíc práce shromažďuje před sezonou, v období přestupů, a pak těsně po sezoně, kdy se podepisují hráči. Nebudu o sobě tvrdit, že dělám 24 hodin denně.

Jak se změnila za poslední léta práce agenta?

Zásadně. Hráčům se kromě rad a angažmá snažíme poskytnout servis, aby měli veškeré materiální zabezpečení a hlavu jen na hokej. Za nás tohle nebylo. Vždyť tehdy byly dva typy hokejek a jeden typ bruslí. V tom se to nejvíc změnilo. A také musíte být trochu psycholog. Jsou hráči na povídání, jiným stačí kontakt jednou za čas. A co musím říct, tak jen s talentem se to hrát nedá.

Jací bývají rodiče?

Každý jiný. Někdy je to fakt síla, jindy ale dobré. Nasloucháme, ale na druhé straně jsem takový, že jim řeknu, když překročí hranici. Pak se ozýváme. I proto jsme úspěšní, nejsme kývači. Máme zkušenosti a nelze nás opít rohlíkem. Ale vše ve slušnosti, protože chceme klukům pomoci a ne se hádat s rodiči.

Když jsme u juniorského hokeje, co říkáte na zmatky, které se v něm v poslední době objevují?

Nelíbí senám to, je to nečitelné. Klukům radíme, snažíme se jim otevřít kariéru, nabízet možnosti, a když nevíme, co bude, je to špatné. Jenže my jsme malí páni. Nás se nikdo na názor neptá, my reagujeme na situaci. Já věřím, že se to nějak stabilizuje příchodem Filipa Pešána a taková harakiri se dít nebudou.

Jako agenti na to nemáte vliv?

Nemáme, nikdo s námi nemluví. Bereme to jako danou věc, vždy to bylo takové. Možná mezi řečí se někdo zeptá, ale lidí, co do toho kecají, je tolik, že asi proto jsou zmatky. Každý vyzobává názory a pak z toho je paskvil.

Pak z toho vzniká to, že od roku 2005 čekají junioři na medaili z MS, že?

Ono se říká, že se v určité fázi zaspal vývoj mládeže. Když pak člověk vidí, že se každý rok mění pravidla, nebo se nastavují dokonce během sezony, tak to asi není ideální. Zároveň chápu, že se nachází nejlepší cesta. Nicméně já už koukám na ročníky 2005 a 2006, kde se kluci zvedají a rozdíl proti loňsku a předloňsku je velký, tak se tam jednou třeba dostaneme.

Vy pamatujete dvě zlata. Jak vzpomínáte na léta 2000 a 2001?

Samozřejmě se mi vybaví zlatá medaile a ta naše neskutečná cesta. K tomu ale i mladistvé nadšení, a když to tak řeknu, i bezstarostné zápasy. Prostě život juniora, mladého kluka, který chce vyhrávat. A pak jistě oslavy titulu. První rok si myslím, že jsme nebyli tak špatný ročník, jak jsem někde četl.

Vždyť ještě předtím jsme na mistrovství Evropy osmnáctek skončili čtvrtí, jen o skóre za prvním. Už tam jsme trochu vytahovali drápky. Byla to dobrá cesta. Nějaká panika z případného sestupu se možná řešila někde na vyšších místech, ale my jsme to vůbec nevnímali.

Opravdu?

Pamatuju si na soustředění v Havlíčkově Brodě, kde všechno klapalo skvěle. Možná nám pomohly i ty tmelící akce, ještě že to nebyla doba facebooku a instagramu. (směje se) Byli jsme dobře nastavení a já to vnímal tak, že jedeme uhrát výsledek.

Povedlo se. Co k němu vedlo?

Vyrovnané výkony. Tehdy se tolik neřešila taktika, ale právě na tom turnaji nás Radim Rulík v tomhle ohledu hodně chystal. Před každým zápasem. To jsme koukali, protože to byla novinka. Předtím jsme nikdy u videa nesedávali. K tomu obrovské charizma hlavního kouče Jardy Holíka, který když přišel do šatny, tak všichni měli stažené půlky (smích). Ale v tom dobrém slova smyslu. Byl to z jeho strany takový „old school“ koučing. A šli jsme den za dnem. Když nad tím tak přemýšlím, tak my jsme vůbec neuvažovali nad tím, že bychom nic neuhráli.

Ale na zlato vám asi nikdo nevěřil…

To ne, ale také to nebylo tak sledované. Vím, že finále ani nedávali v televizi, až druhý den to vysílali zpětně a podle mě na to ani nikdo nekoukal (smích). Možná to bylo i tím, že jsme si žádný tlak nepřipouštěli, respektive on žádný nebyl. Média se tomu nevěnovala, možná se napsal jeden článek ve Sportu. Jinak nic. Dneska to ti kluci mají úplně jinak. To nám také asi pomohlo.

Máte i záznamy zápasů?

Na videokazetách, ale nepodívám se, nemám videopřehrávač. (usmívá se) Podařilo se to získat z TSN z Kanady asi na čtyřech páskách, protože tam bylo i prodloužení a penalty. Teď jsem to dlouho neviděl, i když bych rád. Ono když pak koukáte na dnešní hokej, tak to, co jsme hráli, vypadá dost komicky. I z pohledu zájmu. Když nám přišly čtyři faxy, byli jsme vyplesklí, že nám lidi fandí.

O rok později jste byl kapitánem a „šéfoval“ týmu, kde byly pozdější hvězdy Erat, Vrbata, Klesla či Plekanec…

Já byl kapitánem už v osmnáctce, kluky jsem znal a v té době to člověk tak nevnímal. Třeba Pleky byl v té době třetí čtvrtá lajna. Mladý, tichý, šikovný kluk, ale ten rok tam byl na zkušené a stálo to na jiných. Já jsem už měl v té době za sebou dva šampionáty a věděl jsem, co obnáší táhnout mužstvo. Učitele jsem měl v Milanu Kraftovi. Faktem je, že jsme tam jeli jako favorit, tým jsme měli našlapaný a nepřipouštěli jsme si nic jiného než zlato. Žádné, že chceme medaili. Jeli jsme si pro první místo.

A v čem bylo kouzlo trenéra Jaroslava Holíka?

Neskutečný kouč. Bylo to poprvé, kdy jsme poznali, že se to dělí na kouče a trenéra. Trenér určoval taktiku, vedl trénink, a pak byl kouč Jarda Holík, který na střídačce tahal za nitky a věděl, koho dát do hry, na koho zařvat, jak zareagovat, jak povzbudit. Brali jsme ho jako personu, ze které čišelo charisma, a když se mračil, věděli jsme, že je problém. Ale to neměl jen on. Takový byl i Ivan Hlinka, má to Vladimír Růžička. Takoví trenéři se rodí jednou za dekádu.