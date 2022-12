Český reprezentant, který se v tomto týdnu zúčastní turnaje Euro Hockey Tour ve Švýcarsku, připustil, že dění na ledě bylo místy nervózní. „Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany, byly tam spíše brejky, ve druhé třetině to tam smrdělo, ale i my měli šance. Nakonec jsme inkasovali v poslední sekundě, ale nesložili jsme se z toho,“ byl rád Petr Fridrich.

„Věděli jsme, že tady je naše síla, v této hale jsme sebevědomí, takže do třetí třetiny jsme šli s tím, že jsme schopni to otočit a vyhrát. Nakonec to dopadlo, jak to dopadlo,“ dodal spokojeně.

Inkasovaná branka měl možná opačný efekt, protože ve třetí třetině začaly padat góly i na vaší straně, co myslíte?

Určitě to bylo tak, že jsme trochu otevřeli hru. Ale nemyslím, že bychom něco zásadního měnili. Dál jsme hráli svůj hokej, o kterém si myslíme, že nám funguje a skórovali jsme.

Trenéři vás přesunuli do druhého útoku, Robertse Bukartse do prvního. Hned to přineslo efekt…

Byl to impulz, změna, prosadily se obě pozměněné lajny. Někdy je to třeba, když se nedaří dostat se do koncovky. Myslím, že to vyšlo.

Mohli jste rozhodnout ještě v základní hrací době…

Byly tam náznaky, myslím si, že se nehrálo na remízu. Oba týmy chtěly dát gól, ale v závěru už se hraje víc v klidu. Nikdo nechce o body přijít, takže rozhodovaly nájezdy.

Plzeň na vás opět v prodloužení zkusila odvolání brankáře. Doma ji to vyšlo, teď nikoliv. Čekali jste to?

Asi ano, byli jsme na to trochu připravení. Věděli jsme, co máme dělat, ale pořád jich je tam o jednoho víc, a pokud to zahrají precizně, tak se s tím těžko něco dělá. Proto to hrají. Dneska jim to nevyšlo, měli na to dost času, ale my také mohli skórovat do prázdné brány. Zvládli jsme nájezdy, což pro sebevědomí do pauzy je dobře, bude se trénovat lépe, více v pohodě. Myslím, že se dvěma body jsme spokojení.

Vy jste ještě v prodloužení puk do sítě dopravil, ale pozdě. Měl jste povědomí o čase?

Věděl jsem, že zbývá pár sekund, nevěděl jsem, kolik přesně. Snažil jsem se co nejdříve vystřelit a nakonec muselo potřetí v zápase do akce video. Bohužel v náš neprospěch.

Dlouho jste si puk rovnal, viďte?

Jo, tak kdybych to trefil vedle, vypadalo by to blbě, tak jsem to co nejrychleji narovnal, abych si byl jistý, že branku zasáhnu. Když jsem viděl, jak to letí k tyči, tak jsem si nebyl úplně jistý, ale… Bylo to po čase, ani nevím, o kolik, ale asi hodně málo.

Před nájezdy trápila pořadatele rolba. To jste to takhle zamýšleli?

(zasměje se) Vypadá to blbě, ale vymyšlené to nebylo. Kluci z Plzně asi nejsou rádi, že tam ty problémy byly, protože sníh je rozhodil i psychicky. My s tím nic nenaděláme a bereme dva body.

Jaké bylo to dlouhé čekání?

Není to úplně příjemné, zvlášť pro ty, kteří nehrají prodloužení, ale uklidňovali jsme se tím, že vychladne jejich gólman, bude studený a my ty góly dáme.

Vy sám jste Dominika Pavláta pěkně vymíchal…

Vyšlo mi to. Do poslední chvíle jsem čekal, gólman byl celkem vyjetý, naznačil jsem bekhend, který měl celkem pohlídaný, stejně tak střelu, tak jsem zakončil mezi nohy.

Podobně zakončovali i Peter Mueller, nebo Dominik Lakatoš. To bylo po konzultaci s trenérem brankářů?

Trenér nám tipy dal, ale v nájezdech každý volí řešení podle sebe. Záleží, co mu vychází, co umí a na co si zrovna věří.

Jak důležité jsou tyto body, které vás posunuly do čela tabulky, po neúspěchu v Litvínově?

Určitě důležité, protože jsme hráli dva zápasy venku a ani předtím doma, i když jsme vyhráli, to herně nebylo úplně ideální. Jsme rádi, že jsme uspěli a naše série trvá. I kvůli gólmanovi, protože v Litvínově jsme mu moc nepomohli, i dneska tam padly blbé tečované góly, se kterými nemůže vůbec nic dělat. V nájezdech nás ale perfektně podržel.

Vás teď čeká s reprezentací turnaj ve Švýcarsku. Jak se těšíte?

Těším se moc. Bude to super zkušenost, kterou jsem zažil poprvé na jaře, kdy jsem v týmu vydržel celkem dlouhou dobu. To jsem ani nečekal. Užil jsem si to a teď se těším na další týden do Finska a Švýcarska. Parádní zkušenost, protože to budou zase o level lepší zápasy.

Při premiéře jste dal gól, na jeden nahrál. Chystáte něco podobného?

Chystám, chystám. (usmívá se) Uvidíme, jak to dopadne. Budou to těžké zápasy proti nejlepším finským, švýcarským a švédským hráčům. Když jsme byli na turnaji ve Švýcarsku, tak se mi jejich hokej líbil. Těším se.