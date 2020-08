Ostravané dlouho na nic nečekali a už v úvodu se prosadili, když se trefil útočník Rostislav Marosz. Šlo o jedinou branku první třetiny. Brzy po první pauze se prosadil obránce Vítkovic Koch, na což sice reagoval gólem Jaroš, ale jen 31 vteřin po něm znovu skóroval Koch.

Domácí Draky to však nezaskočilo a Gewiese prakticky okamžitě stáhl ztrátu znovu na jedinou branku. Po gólové smršti se na další zásah do černého čekalo až do závěru, kdy se branku potvrzující hostující vítězství vstřelil Hruška.

Další střetnutí čeká Vítkovice v úterý na ledě prvoligového Havířova.

Draci Pars Šumperk – HC Vítkovice Ridera 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 23. Jaroš (Spratek, Dosek), 24. Gewiese (Jaroš) – 4. Marosz (Mikyska), 22. Koch (Lakatoš), 23. Koch (Mikyska), 58. J. Hruška (Trška). Rozhodčí: Dufka, Markovský – Novotný, Bubela. Vyloučení: 6:9. Využití: 0:2.

Šumperk: Peksa (od 41. Altrichter) – Gewiese, Kabelka, Viktorín, Nepokoj, Řezáč, Dosek, Věntus, Ficek, Švec – Jaroš, Milfait, Baláž – Bernovský, Král, Kratochvíl – Uhlík, Spratek, Hroch – Kučera, Scheuter, Krejčiřík – Horký.

Vítkovice: M. Svoboda (od 32. Dolejš) – Štencel, Koch, Trška, R. Černý, L. Kovář, Demel, Kubeš – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Mallet, Marosz, Schleiss – Dej, Mikyska, Šišovský – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.