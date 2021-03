„Ve Vítkovicích jsem hrál iks sezon, takže to pro mě bude zvláštní zápas, abych pravdu řekl. Ale těším se,“ přiznává Roman v rozhovoru pro Deník, v němž se vrátil i k angažmá na severu Evropy, či k reprezentaci.

Finské angažmá bylo asi kratší, než jste si představoval, že?

To rozhodně. Samozřejmě mi to něco dalo, ale čekal jsem od toho víc. Možná mi uškodilo, že jsem naskočil do rozjetého vlaku, protože já nebyl na ledě, ale kluci už na něm měsíc trénovali. Navíc jejich tréninky jsou opravdu ostré, ve velkém tempu, takže jsem si hned na úvod odvařil pár přitahovačů a trvalo mi, než jsem se do toho dostal zpět. Také hrálo roli, že Ilves je tradiční klub, který má hodně dobrých odchovanců v zámoří. Když pak NHL stála a nehrály ani farmy, vrátili se do Finska na rozehrání. A já to bohužel odskákal časem na ledě i rolí v týmu.

Ta se změnila.

Ano. Vzali si mě z nějakého důvodu, jenže pak došlo na to, co nikdo nečekal. Přišli dva centři, kteří tam být neměli, teď už hrají v zámoří. Z toho hlediska jsem byl zklamaný, protože si myslím, že jsem měl na to hrát a dobře, ale asi mi nebylo souzeno.

Objevil jste se tam ve špatnou dobu…

Asi tak. Město bylo super, i hokej kvalitní, hlavně útočný. Finská liga je taková, že se tam moc neupíná k defenzivě, to mi vyhovovalo. Jen prostoru jsem moc nedostal.

Takže vám tamní hokej sedl?

Takhle… Ideálnější čas by pro mě byl, kdybych tam šel před pěti lety, možná ještě dřív, protože tam když na chvíli zastavíte nohy, tak jste hned pozadu. Chvilku mi trvalo, než jsem si na to zvykl, ale pak už to bylo dobré. Rozhodně, pokud bych mohl doporučit mladším klukům, kteří se chtějí rozvíjet a mají na to kvalitu, tak nad Finskem bych neváhal. Může jim to hodně dát.

Impulz skončit přišel z klubu, nebo jste zasáhl sám?

Přišlo to ode mě. V listopadu před Karjalou jsem nebyl stoprocentní, tak jsem nehrál, abych byl připravený na turnaj. Když jsem se pak z něj vrátil, čtyři zápasy mě trenér nezařadil do sestavy. To jsem čuměl, co se děje. Pak jsem sice nastupoval, ale převážně ve třetí čtvrté lajně, takže jsem si sedl s manažerem a řekl, že to není přínosné pro ně ani pro mě. A dohodli jsme se na ukončení spolupráce.

Pokládáte poslední návrat do extraligy za svůj definitivní, nebo byste ještě rád zahraniční angažmá zkusil?

Momentálně nic dalšího v hlavě nemám, ale člověk nikdy neví. Může přijít nabídka, a kdyby byla zajímavá, ať už liga, či místo, tak určitě nic nezavrhuji. Teď to ale neřeším.

Kývl jste Pardubicím, přitom ve hře byly i Vítkovice. Proč?

Ani bych se k tomu nechtěl příliš vracet. Prostě jsem sáhl k tomuto kroku a takto se rozhodl. Na vzájemný zápas se ale těším, protože naposledy jsem proti Vítkovicím hrál snad za Porubu v dorostu. Ale to se nehrálo v Ostravar Aréně, podle mě to bylo ještě na Ledňáčku. Jak říkám, bude to zvláštní, protože třeba v kabině hostů jsem snad ještě nebyl. Ani nevím, jak vypadá. (usmívá se)

Abyste se po příjezdu do haly nespletl a místo doprava nešel na opačnou stranu.

To asi ne. To bych musel být hodně zamyšlený, abych se netrefil. Je ale pravda, že levou cestu znám víc, než tu pravou.

Osazenstvo domácí šatny se proti létu dost změnilo, viďte?

No, když jsme hráli proti Vítkovicím v Pardubicích, tak jsem se na rozcvičce koukal, kdo na nás nastoupí, a většinu jsem spíš neznal, než naopak. Zvláštní. Samozřejmě jsem hodně kluků poznával, spíše ale starších, s nimiž jsem hrával dřív, takže je to asi půl na půl. Ale Vítkovice sleduji, to budu vždy, ať budu hrát kdekoli, a vím, že se jim poslední dobou daří a hrají dobře. I když teď věřím, že jim to tolik nepůjde a vyhrajeme my. (usmívá se)

Hecujete se s někým z tábora soupeře?

To ne. Občas si s pár kluky něco napíšu, když bylo nějaké dění v extralize, ale nic zvláštního. Možná mi někdo napíše, ale já určitě nikoho hecovat a provokovat nebudu. Takový nejsem. Až během zápasu možná něco proběhne.

Případný vstřelený gól slavit budete?

(pousměje se) Z gólu mám vždy radost, ale tady by to bylo zvláštní. Zároveň nemůžu říct, jestli si v ten moment uvědomím, že jsem ho dal Vítkovicím. Uvidíme, zda to budu muset řešit.

A co byste řekl, kdyby se Dynamo utkalo s Vítkovicemi v play-off?

Asi nic, to mi je jedno. Myslím, že máme silné mužstvo a týmy okolo, se kterými můžeme hrát, jsou na podobné úrovni. Osobně bych Vítkovice v předkole bral.

Nakousl jste i reprezentaci, za níž jste odehrál kromě Karjaly i poslední turnaj ve Švédsku. Je otázkou, jak to bude s účastí hráčů NHL na mistrovství světa. Cítíte tady i svou šanci?

Samozřejmě. A nejen z NHL, ale možná i z jiných lig, protože je jasné, že třeba ve Finsku se také bude hrát dlouho. Ale když odpovím na otázku, tak jistě. Myslím, že jsem za reprezentaci odehrál dobré zápasy, cítím se dobře, jsou tam i dobří trenéři, všichni víme, co děláme, i když třeba poslední turnaj výsledkově nevyšel. Ale herně to nebylo špatné, všechny zápasy, kromě závěru s Rusy, byly vyrovnané. Je na čem stavět, a kdyby byla šance na šampionát jet, váhat nebudu.