O tom, co bylo pro konečný stav klíčové, měl hned jasno. „Rozhodlo se ve speciálních týmech – přesilovky a oslabení. Ale musím říct, že dobrý výkon od všech. Konečně jsme si doma vypracovali tlak, byli jsme hodně na puku, jen škoda, že jsme nevstřelili druhý gól a nevyrovnali. Nemáme se za co stydět,“ byl přesvědčený Rastislav Dej.

Oceláři měli vysokou úspěšnost při blokování ran. Na jejich výstroji jich skončilo hned třicet čtyři. „Třinec je tím známý. Mohlo tam být dvakrát tolik střel, ale takto hrají a vyhráli i tituly. Nám to tam nespadlo, takový hokej, a musíme se od toho odpíchnout a příště začít tak, jak jsme teď končili,“ vyhlížel už páteční výroční zápas se Spartou.

I čtvrté derby pro hosty, ve Vítkovicích slaví Oceláři. Domácí potěšila bitka

„Ale musíme se prezentovat tak, jako ve třetí třetině. Třinec se zatáhl, chtěl to ubránit, čímž jsou známí, přesto jsme měli šance, šli jsme do brány, jen škoda, že se to nepřeklopilo,“ litoval.

Ocenil bitku mezi Markem Kalusem a Danielem Voženílkem. „Super. Kalousek to nastartoval hned na začátku, k hokeji to patří, postavili se k tomu férově a takto má vypadat. Dostalo to fanoušky do varu,“ uzavřel Rastislav Dej.