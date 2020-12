Dynamo Pardubice. To bude od nynějška nové působiště hokejového útočníka Ondřeje Romana, který v pátek skončil ve finském Ilves Tampere. O návrat svého nedávného hráče, jenž v létě využil klauzule odejít do zahraničí, sice usilovaly i Vítkovice, ale bez úspěchu.

Hokejový útočník Ondřej Roman | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Ondřej Roman patřil dlouhodobě v extralize mezi produktivní hráče. Ve Vítkovicích byl tvůrcem hry, díky tomu si i řekl o zahraniční angažmá. Avizovali jsme, že usilujeme o posílení kádru, a když se objevila možnost domluvit se s Ondrou Romanem, tak jsme ji hned využili. Je to tvořivý hráč do přesilových her, bude dalším vyztužením prvních třech útoků, ve kterých jsme se museli od začátku soutěže prát se zraněními nebo ukončením kariéry klíčových hráčů. Bude to další kamínek do mozaiky, kterou skládáme pro další období,“ řekl o nové akvizici sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.