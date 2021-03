Ostravané sehráli vyrovnanou partii, kterou rozhodla početní výhoda a gól nejproduktivnějšího hráče základní části soutěže Petera Muellera. „Dostali jsme brzy gól, ale věřili jsme, že to dokážeme dotáhnout a otočit. Šancí jsme měli dost, jen nám chyběl moment překvapení, větší dravost do brány. Bylo to o disciplíně, produktivitě, speciálních týmech, přesilovkách,“ vypočítával Holaň.

O tom, kde nastaly důležité momenty série, měl vesměs jasno. „S trenérským štábem jsem přesvědčen, že se to lámalo ve čtvrtém zápase v Brně, kde jsme měli asi nejvíce šancí, nájezdy, situace dva na jednoho, ale neprotlačili jsme to tam. Tam jsme to měli ukončit, hrát na jeden gól je málo,“ pokrčil rameny kouč.

Vítkovicím v rozhodujících chvílích nebylo nic platné ani domácí prostředí. Podle Holaně hrál roli i fakt, že Brňané mají mužstvo otřískané těžkými bitvami o titul.

„Zažili ty boje, zažili i vítězství v extralize, a ty zkušenosti asi převážily misky vah na stranu Komety. Hráčům nicméně nemohu nic vytknout, nemají se za co stydět. Jeli nadoraz, udělali jsme velice zajímavou sérii, kdy rozhodovaly maličkosti,“ mínil Miloš Holaň.

Na to, že mu kvůli onemocnění chyběly dvě opory – brankář Miroslav Svoboda a útočník Zbyněk Irgl – se nevymlouval. „Navíc Kovář s Kochem hráli se zlomeným prstem, Gewiese s natrženým přitahovačem. Ale je to play-off. Říkat, kdo chyběl či nechyběl, nebo co by bylo kdyby, jsou jen spekulace. Já si těchto kluků, kteří to se sebezapřením a bolestí odehráli, ohromně vážím. Nesložili zbraně a chtěli úspěch. Ukázalo nám to charakter jednotlivých hráčů,“ vyznal se Holaň.

Nejen on teď věří, že Vítkovice mohou na základech současného kádru stavět i do dalšího ročníku. „Na hodnocení je ještě brzy, stejně jako na to říkat, co bude příští rok, protože mám v hlavě plno dojmů z této série,“ řekl trenér. „Porážka není tím, co by člověk chtěl, ale hráčům jsme poděkoval, že se podařilo vyskočit v základní části o několik míst nahoru a i hra vypadala dobře. Teď si musíme sednout, říct si rozpočet, koho si můžeme dovolit, jak kádr doplnit. Pak uvidíme,“ uzavřel Miloš Holaň.