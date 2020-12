Hosté se sice ujali brzy vedení, už v 5. minutě skóroval Fronk, jenže na přelomu první a druhé třetiny došlo k obratu. Vyrovnat se nejprve podařilo Korkiakoskimu, vedoucí trefu pak měl na svědomí Sikora.

Těsný náskok pak Poruba držela až do 54. minuty, kdy z přesilové hry srovnal Harkabus a poslal zápas do nastavení.

To ukončil v čase 62:09 Mácha, zařídil tak Jihlavě bod navíc a posun do čela tabulky.

Ohlasy trenérů:

Martin Janeček (Poruba): "Dnešní ztráta byla opět velké zklamání. Myslím, že kluci poctivě pracovali, ale bohužel ve chvílích, kdy soupeře přehráváme, tak nedokážeme z vyložených šancí dostat kotouč do brány. To platí i pro přesilové hry, je to jen o zakončení. Ve druhé třetině jsme možná mohli odskočit o dva nebo tři góly, ale nedokázali jsme tyto šance využít. Nezbývá, než klukům udržet hlavy nahoře a snažit se štěstí překlopit na naši stranu."

Karel Nekvasil (Jihlava): "První třetina byla z naší strany velice dobrá a dostali jsme se do vedení. Následně po chybě domácí vyrovnali a jak navýšili na 2:1, tak se naše hra zhroutila. Naštěstí tento výpadek trval něco málo přes deset minut a dostali jsme se zpět do zápasu. Potom se kluci zvedli a dokázali vyrovnat. Po třetí siréně se šlo do prodloužení, ve kterém jsme urvali bonusový bod my."

RT Torax Poruba 2011 – Dukla Jihlava 2:3 po prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 19. Korkiakoski (Kanko), 22. Sikora (Kanko, Káňa) – 5. Fronk (Mácha, Jiránek), 54. Harkabus (Illéš, Jiránek), 63. Mácha (Illéš, Mareš). Rozhodčí: Cabák, Ondráček – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Poruba: Muštukovs – Teper, Kozák, Szathmáry, Urbanec, Slavík, Žovinec, Voráček – Korkiakoski, Hudeček, Pořízek – Káňa, Jáchym, Sikora – Špaček, Kanko, Endál – Brodek, Hlinka, Žolobov.

Jihlava: Brož – Krenželok, Eliáš, Černý, Strejček, Bilčík, Mareš, Zedek – Havránek, Skořepa, Illéš – Jiránek, Fronk, Mácha – Harkabus, Lichanec, Pekr – Čermák, Juda, Chlubna.