Během čtvrtečního utkání extraligy dorostu pak na střídačce ostravského celku stál společně s dalším bývalým vynikajícím hráčem Tomášem Sršněm. Jeho tým nakonec prohrál s Mladými Draky jednoznačně 5:0.

David Moravec toho během své bohaté hráčské kariéry stihl opravdu hodně. V extralize je jeho jméno spojeno především s Vítkovicemi. Mezi elitou si na domácí scéně ale zahrál také za Třinec nebo Plzeň.

Působil rovněž v nejvyšších evropských soutěžích ve Švédsku, Finsku, Rusku či Německu. Na jeden zápas se podíval i do slavné NHL, kde oblékl dres Buffala Sabres.

S reprezentací České republiky je dvojnásobným mistrem světa, dvakrát získal bronz. Na šampionátu v roce 2001 navíc svým slavným finálovým gólem v prodloužení pomohl ke zlatému hattricku. A především je členem legendární zlaté party z Nagana.

Ve svých statistikách však má zapsáno i sedm prvoligových startů za šumperské Draky, v jejichž barvách si během ročníku 2009/2010 připsal dva góly a pět přihrávek.

Jak hodnotíte z vašeho pohledu neúspěšné utkání Poruby se Šumperkem?

Všude jsme byli o krok pozadu. Domácí hlavně ze začátku působili daleko soustředěnějším dojmem, zkrátka ukázali větší hlad po vítězství. Chyběla nám lepší kombinace, abychom více ohrozili bránu soupeře. Když už jsme se dostali do šance, scházela nám finální nahrávka. Nebyl to za naší strany dobrý zápas.

Věděl jste o tom, že Šumperk před tímto zápasem nezískal doma ani bod?

Takové statistky vůbec nevnímám. My jsme se hlavně soustředili na to, že po dlouhé pauze jedeme na hřiště soupeře a musíme se dobře připravit na zápas, abychom uspěli, což se však nepovedlo. Bohužel dávno jsme ztratili i teoretickou šanci na účast ve finálové šestce, ale i tak by měli hráči pokaždé ze sebe zkusit dostávat své maximum. Bohužel mám nyní trochu pocit, že kluci nechtějí jít, jak se říká přes závit.

Určitě můžete být zklamaní i z toho, že se vám nepovedlo proti Šumperku skórovat. Hlavně v závěru jste své hráče hecoval alespoň k čestnému úspěchu.

Nedali jsme gól, prohráli, což je tristní bilance, ale zase není konec světa, takový je někdy hokej. My se hlavně musíme od něčeho odpíchnout, čekají nás ještě další důležité zápasy.

Vzpomněl jste si při cestě ke čtvrtečnímu utkání na své kratičké angažmá v barvách Draků? Během sezóny 2009/2010 jste odehrál za tehdy prvoligový Šumperk sedm zápasů.

Když jsem vešel opět do zdejší haly, tak jsem se díval, jak je pěkně opravená. Určitě vypadá daleko lépe než tehdy, máte kvalitní led, ale pořád je tady stejná zima (úsměv).

Vybaví se vám nějaká vzpomínka na Šumperk, nebo vnímáte tehdejší angažmá jen jako krátkou epizodu ve vaší bohaté kariéře?

Žádnou velkou událost ze Šumperku si popravdě nevybavím, ale určitě mám v paměti, že jsem tady hrál. Spíš si vzpomenu na některé kluky, které jsem zde potkal, třeba Radka Kučeru, jenž tenkrát Draky trénoval.

Radek Kučera nyní působí u šumperského dorostu, byla chvilka si před vzájemným zápasem popovídat?

Před zápasem jsme se samozřejmě viděli a mohli se pobavit, známe se, vídáme se na mládežnických akcích.

Co jste si řekli?

Řekli jsme si ahoj (smích). Tak samozřejmě jsme rozebírali mládežnický hokej, třeba přístup kluků k tréninkům a zápasům, zkrátka takové ty všeobecné trenérské věci.

Do tohoto kraje se však nevracíte poprvé, třeba před dvěma lety jste nastoupil v Loučné nad Desnou za starou gardu Baníku Ostrava.

Tak to zase byla úplně jiná akce spojená s fotbalem. Obecně mám moc rád sport, na ten zápas si vzpomínám, bylo to kousek odtud.