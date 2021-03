„Jsme samozřejmě rádi, že se nám to povedlo, ale já ani hráči neřešíme, jestli se to stalo po čtyřech, pěti, nebo sedmi zápasech. Výhodou toho teď je, že můžeme léčit nastřelené, ruce, nohy a další části těla, takže si dopřejeme oddych,“ řekl Deníku trenér David Moravec.

Poslední duel tohoto souboje přitom začali lépe hosté, kteří ve druhé třetině vedli po gólu Dostálka. Ještě v prostřední části ale vyrovnal Szathmary, aby v 50. minutě vstřelil vítěznou branku útočník Marek Špaček. „Myslím, že sérii rozhodla kompaktnost a vůle po vítězství. Hráči strašně věřili, že to zvládneme, i když ne vždy se ty zápasy vyvíjely v náš prospěch. Zároveň jsme byli zodpovědní a dodržovali plán. A měli i Vítka Respekta,“ poznamenal Moravec.

„Pokud jde o poslední zápas, tak v něm jsme měli opticky více ze hry, více jasných šancí, Přerov ale také měl možnosti, hraje velmi aktivně a agresivně, řežou to, takže tam jsme museli otáčet hru, případně to uklidnit. Staly se chyby, ale jde o to, aby jich bylo co nejméně,“ zakončil David Moravec.

RT TORAX Poruba 2011 – ZUBR Přerov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Szathmáry (Kozák, Korkiakoski), 50. Špaček (Jáchym, Endál) – 36. Dostálek (Doležal, Suhrada). Rozhodčí: Doležal, Ondráček – Zídek, Polák. Vyloučení: 5:8, navíc Krisl (Přerov) 10 minut. Využití: 1:0. Bez diváků. Konečný stav série: 4:0.

Poruba: Foltán – Žovinec, Slavík, Urbanec, Szathmáry, Voráček, Kozák – Hotěk, Hudeček, Kanko – Brodek, Raška, Pořízek – Stloukal, Jáchym, Sikora – Endál, Toman, Korkiakoski – Špaček. Trenéři: Suchánek a Moravec.

Přerov: Postava – Forman, Dluhoš, Kubeš, Zbořil, Suhrada, Krisl, Mlčák – Doležal, Pšurný, Dostálek – Süss, Hejcman, Číp – Svoboda, Dvořák, Štefka – Macuh, Indrák, Goiš. Trenéři: Kočara a Grof.

Další zápasy čtvrtfinále play-off: Litoměřice – Jihlava 5:2 (1:1, 1:0, 3:1), stav série: 3:1. Slavia Praha – Kladno 2:4 (0:0, 0:2, 2:2), stav série: 1:3. Vsetín – Vrchlabí 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), stav série: 3:1.