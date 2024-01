/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Start byl perfektní, ale k překvapení nakonec nedošlo. Hokejisté Vítkovic v 7. minutě středečního zápasu 47 kola extraligy gólem Jonáše Peterka zaskočili Spartu na jejím ledě, ale z vítězství 2:1 se po obratu a dvou brankách Romana Horáka nakonec radovali Pražané, kteří se v tabulce posunuli na 1. místo.

Hokejová extraliga: Sparta - Vítkovice 2:1. | Foto: CPA

„Neodehráli jsme vůbec špatný zápas, ale bohužel jedeme domů s prázdnou,“ mrzelo trenéra Vítkovic Jiřího Vebera.

„Myslím si, že se to zlomilo ve druhé třetině, kdy jsme hráli dvě přesilovky a v těch jsme tam měli pár lehkovážných situací. První gól jsme sice dostali už při rovnovážné hře pět na pět, ale stejně tam propadli tři hráči, když se vědělo, že hráč soupeře skočil na led z trestné lavice. Zaváhali jsme, dostali jeden gól a pak v další přesilovce jsme znovu nesmyslně nahrávali kotouč, ztratili jej a inkasovali jsme podruhé. Nějaké šance tam pak byly, ale bohužel jsme to nevyužili. Domácí si to zkušeně pohlídali. Mrzí nás to, ale takové zápasy se taky stávají,“ konstatoval Jiří Veber.

V dalším kole nastoupí Vítkovice v pátek 5. ledna na ledě domácí Ostravar Arény proti Olomouci.

Hokejová extraliga – 47. kolo:

HC Sparta Praha – HC Vítkovice Ridera 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Horák (O. Najman, Mikliš), 29. Horák – 7. Peterek (Fridrich, Barinka). Rozhodčí: Hradil, Květoň – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 3:1. Bez využití. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 23:31. Diváci: 10 063.

Sparta Praha: J. Kovář – Krejčík, Mikliš, Kempný, Pavlák, Irving, Samson, T. Tomek – P. Kousal, Sobotka, Řepík – O. Najman, Horák, Chlapík – Buchtele, Konečný, Mužík – M. Vitouch, Hauser, Žmola. Trenéři: Gross a Hořava.

Vítkovice Ridera: Machovský – L. Kovář, Raskob, Mikuš, Grman, Auvitu, R. Jeřábek, Chaloupka – Kalus, Dej, Lakatoš – Fridrich, Barinka, Peterek – Bukarts, Krieger, Vondráček – Claireaux, Chlán, Šoustal. Trenéři: Veber a Šimíček.