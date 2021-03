První třetina nabídla, podobně jako v předchozích zápasech v Ostravě, víc než hokej spíše boj, který přinesl řadu vyloučení a přesilových her, v nich šance, ale žádné góly.

Jiné to příliš nebylo ani v prostřední části, kdy však měly více ze hry Vítkovice. Množství šancí Ostravanů vyvrcholilo tři vteřiny před druhou přestávkou, kdy puk za Vejmelku dostrkal Hruška, ovšem domácí si vzali trenérskou výzvu, video odhalilo prohřešek proti pravidlům a sudí gól neuznali.

Na regulérní góly tak došlo až v závěrečné dvacetiminutovce. Poprvé se v sérii ujali vedení Brňané, když se premiérově během tří zápasů prosadil kanonýr Peter Mueller. Minimální náskok však Kometě vydržel jen něco málo přes dvě minuty. V čase 50:19 dorazil Kovářovu ránu Hruška.

V závěru měl velkou možnost domácí Němec, ale skvělý Dolejš puk z jeho hole zastavil a tím se zápas dostal do prodloužení. V nastaveném čase měly šance oba týmy, rozhodnutí ale přinesla 73. minuta, kdy Zaťovič určil konečné skóre ranou mezi Dolejšovy betony.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Horáček (Brno): "My jsme do toho šli s tím, co jsme avizovali po druhém utkání ve Vítkovicích. A sice, že chceme navázat na třetí třetinu druhého duelu. Tomu jsme všechno podřídili a šli jsme za vítězstvím ve vší pokoře, samozřejmě. Trenérská výzva byla důležitá. Kontakt Hrušky s gólmanem nám potvrdil náš trenér brankářů, který sedí nahoře. Bylo to úspěšné. Musíme být i nadále trpěliví, přesně plnit to, na čem se domluvíme. Gólmanskou otázku jsme před zápasem neřešili, máme dva super brankáře a máme jasně dané, jak to s nimi budeme dělat. V neděli to bude zase takové. Musíme hrát tak, abychom byli úspěšní. Je to play off, nejdeme si zahrát, ale vyhrát. Už není kam uhnout."

Miloš Holaň (Vítkovice): "Byl to opět velký boj a taktická bitva, v níž rozhodovaly maličkosti. Cením si toho, že jsme dokázali zareagovat na vedení Brna. Prodloužení nebylo otázkou dostatku sil, ale štěstí, které se přiklonilo k domácím. Klíčovým momentem možná byla trenérská výzva, která nás připravila o gól. Rozhodčí rozhodli tak, jak to viděli a možná se trochu přiklonili na stranu domácích. Dolejš chytal spolehlivě a věřím, že dokáže sérii zvládnout. V neděli budeme mít k dispozici všechny hráče."

Kometa Brno – Vítkovice Ridera 2:1 PP (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 48. Mueller (P. Holík, Zaťovič), 73. Zaťovič (P. Holík, Zámorský) - 51. J. Hruška (L. Kovář, Lakatoš). Rozhodčí: Pražák, Kika - Frodl, Komárek. Vyloučení: 6:4. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 1:2.

Kometa Brno: Vejmelka – Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič, Holík, Mueller – Valský, Rákos, Vincour – Plášek, Klepiš, V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Trenéři: Zábranský, Horáček, Pokorný, Zachrla a Kováčik.

Vítkovice: Dolejš – Pyrochta, R. Polák, Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok, J. Hruška, Lakatoš – Svačina, Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Trenéři: Holaň, Philipp a Šimíček.